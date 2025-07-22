致命吸引力？超商連2年衰被車撞 肇事男無照可罰2萬4

南投竹山鎮1間超商遭休旅車撞破落地窗撞進店內，肇事男子無照駕駛，最高可罰2萬4000元，惟該店連2年遭車撞入店內，警方也建議調整停車動線，避免類似事故發生。（民眾提供）

2025/07/22 14:14

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山鎮省道台3線市區1間便利商店，昨（21日）晚遭休旅車撞破落地窗撞入店內，所幸未有人員受傷，肇事者是21歲無駕照的謝姓男子，最高可開罰2萬4000元罰鍰，惟該超商去年就曾遭休旅車撞入店內，此次又遭車輛「光顧」，被戲稱是有「致命吸引力」，轄區警方則表示，已建議店家調整停車動線或設置輪擋，並提醒民眾停車多注意，避免類似事件發生。

竹山警方表示，開車撞超商的謝男並無酒駕，撞破店家落地窗後所幸未波及店內顧客，駕駛本身也沒受傷，謝男供稱停車時誤踩油門，導致車輛撞進店內，由於謝男沒有駕照，依法將開罰6000元至2萬4000元罰鍰。

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另外，該超商去年初也曾遭休旅車撞破落地窗駛入店內，此次竟又重演車輛撞店事件，除呼籲民眾應小心駕車，也向店家宣導可調整停車動線，並在停車格加裝輪檔，避免車輛又撞進店內。

南投竹山鎮1間超商遭休旅車撞破落地窗撞進店內，肇事男子無照駕駛，最高可罰2萬4000元。（取自臉書「竹山朋友聊天室」）

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