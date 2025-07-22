國小女班導教室大暴走 脫小二男童褲用膠條打屁股

新北市1名國小女班導大暴走，因7歲男童上課鐘響仍在教室外遊玩，竟在教室講台將男童脫褲，持膠條毆打臀部，高院今將女班導判刑6月定讞。（記者楊國文攝）

2025/07/22 14:26

〔記者楊國文／台北報導〕新北市某國小女班導師，因不滿7歲男同學上課鐘響後，仍與同學在教室外遊玩，竟大暴走，直接在教室講台上脫下男童的外褲、內褲，以斷裂的呼拉圈硬質塑膠條抽打男童臀部一下，造成瘀青受傷，家長提告，一審依傷害罪重判女班導9月徒刑，她也遭停職至今；全案上訴，高等法院今改判6月徒刑定讞，得易服社會勞動服務。

依據刑法第41條第3項規定，被判刑6月以下徒刑或拘役者，若不符易科罰金規定，得依易科罰金折算規定，向執行檢察官聲請易服社會勞動。

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檢方起訴指出，新北市某國小二年級女班導師，2022年底某日第3節上課時，不滿班上7歲的男同學和另一位同學於上課鐘響後還在教室外遊玩，而被其他班級的導師帶回教室，女班導師突然暴怒，直接在教室講台前，強行脫下男童的外褲及內褲，使用斷裂的呼拉圈硬質塑膠條抽打臀部1下，造成其臀部瘀青受傷。

男童家人獲悉後提告，新北地檢署依兒童少年福利與權益保障法、刑法的「成年人故意對兒童犯傷害罪」起訴。

新北地院審理時，女班導師否認對男童犯傷害及強暴公然侮辱犯行，法官認為，女老師具研究所教育程度，自當瞭解且允許學生有犯錯的機會，並且用心傾聽，竟因男童上課時間仍在教室外遊玩，而公然體罰，偵查中和法院審理時均否認犯行，甚至拒絕和解，可見無悔意、犯後態度甚差，重判9月徒刑。

高等法院審理時，女老師仍否認傷害等犯行，不過，依據男童、其他班的班導師、教室的多位同學等人證述，認定女老師在全班同學面前抽打男童臀部的行為，而且犯行在客觀上屬於對人輕蔑的負面動作，足以使人難堪、貶損他人人格及社會評價，應從一重論以刑法第227條第1項「成年人故意對兒童犯傷害罪」論處，而一審以觸犯兩罪論斷，屬重複評價，並不恰當。

高院審酌女老師無前科，素行尚可，此案體罰及侮辱男童已影響其身心健全發展，其犯罪動機、目的並不可取，犯罪手段也極為可議，且她始終未能正視己錯，無悔意，但考量她因本案和其他教導不當行為，遭停職至今，她在教導及照顧學童上仍有相當付出，改判6月徒刑，給予得易服社會勞動的機會。

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