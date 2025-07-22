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    詐騙集團再出新招 他險因「賭石投資」被騙50萬元

    警方到場勸阻。（記者王冠仁翻攝）

    警方到場勸阻。（記者王冠仁翻攝）

    2025/07/22 13:08

    〔記者王冠仁／台北報導〕中國近來興起詐騙新招「賭石投資」，這股歪風也追來台灣；台北市59歲林姓男子，就透過臉書輾轉認識一名中國網友，對方謊稱近來「賭石投資」風行，如果買下的石頭剖開後是高價翡翠，獲利驚人。林不察，依對方所說跑去銀行打算解除定期存款50萬元再匯入對方所說的帳戶，幸虧警方及時攔阻，這才阻止他受騙匯錢。

    警方指出，「賭石」是中國近來興起的詐騙手法，詐團成員會準備一批噴上油漆的石英石，使得石頭被光源照射時出現綠色光澤，偽裝成內藏翡翠原石的高價石頭；詐團再以直播方式假裝「現剖」事先準備好的假翡翠原石，讓民眾誤以為花點小錢，就有機會買到高價翡翠。

    林姓男子日前就是透過臉書，輾轉認識一名中國網友，對方向他介紹進來風行的賭石投資，還告訴他剖開石頭獲得翡翠的機率很高，可以獲得高額價差，穩賺不賠，勸他出錢投資，不久後就可以獲利翻倍。

    林男聽聞大為心動，隨即就依對方所說，跑到住家附近的新光銀行大同分行，打算解除50萬元定存，再匯至對方所說的指定帳戶。行員詢問他匯款用途時發現異狀，隨即通報警方。

    轄區重慶北路派出所警員林彥諶、謝尚峰趕到現場，釐清來龍去脈後，研判林遇上詐騙集團以賭石來包裝的假投資陷阱。警方向他苦心勸說，同時拿出過往相關新聞案例，他最終才發現自己受騙，放棄匯款。

    大同分局呼籲，詐騙集團常假藉「高報酬」或「高獲利」為誘因，誘導民眾匯款或提領現金進行不明投資，這是詐騙集團慣用話術。若接獲類似指示，應保持冷靜，勿急於行動，並可撥打165反詐騙專線或向附近派出所尋求協助，共同防詐阻騙。

    重慶北路派出所警員林彥諶（左）、謝尚峰（右）阻詐成功。（記者王冠仁翻攝）

    重慶北路派出所警員林彥諶（左）、謝尚峰（右）阻詐成功。（記者王冠仁翻攝）

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