新竹棒球場工程案 檢方發聲明籲尊重司法程序

針對新竹市棒球場工程相關案件，新竹地檢署今天發布聲明籲尊重司法程序。（資料照）

2025/07/22 13:38

〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對外界關注的新竹市棒球場案件，新竹地檢署今天主動發布聲明表示，案經檢察官指揮偵辦過程中，已多次執行搜索、傳喚相關涉案人員，並持續調取大量資料進行分析與比對，待調查完畢，將依法說明調查結果，敬請各界尊重司法偵查程序，避免未經查證的臆測，影響司法運作與社會信任。

新竹市棒球場整建啟用前，發生開挖覆土發現廢棄物的爭議，全案目前司法程序中。立法委員黃國昌、劉書彬本月14日率團前往新竹市棒球場考察，由竹市府工務處說明報告。而本月16日全在公辦電視罷免說明會中，遭停職的新竹市長高虹安稱，若被罷免成功不會有補選，換來的是民進黨指派的代理人，「棒球場真相不會來臨」。

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新竹地檢署今日重申，對於任何不法情事，無論涉及何人、何背景，均將依法偵辦、絕不護短，確保社會公平正義與國家財政資源的妥善運用。

檢方表示，新竹地檢署對於涉及重大公共工程的疑義案件，均秉持依法偵辦、嚴正處理的立場。對外界關注的新竹棒球場相關案件，檢察官指揮法務部調查局新竹市調查站及廉政署北部地區調查組等單位共同偵辦。依刑事訴訟法第245條規定，偵查內容及程序，在偵查中均不得公開，相關案情在偵查終結前，依法不便對外說明。外界關切與媒體報導所提各項疑義，都已納入偵辦參考，將由檢察官依法審慎調查。

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