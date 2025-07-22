疑不滿被拔官又遭抹黑 北市知名酒吧前店長縱火燒機車落網

前「妹酒之王」酒吧店長陳姓男子（26歲）心生怨懟，竟於台北市大安區縱火報復，點燃現任店長停放路旁的重機車後逃逸。（記者鄭景議攝）

2025/07/22 13:43

〔記者鄭景議／台北報導〕因為不滿遭同事取代店長職位，還懷疑對方在背後造謠抹黑，前「妹酒之王」酒吧店長陳姓男子（26歲）心生怨懟，竟於台北市大安區縱火報復，點燃現任店長停放路旁的重機車後逃逸。大安分局火速組成專案小組追查，19日中午在新北市土城將陳男拘捕到案，依公共危險、恐嚇與毀損罪嫌移送法辦。

據了解，「妹酒之王」為台北市大安區知名夜店型酒吧，以年輕化風格為主，在網路上擁有高人氣，常成為網美與直播主聚集場所。不過去年1名張姓竹科工程師在信義分店參加「一公升的眼淚」（別名「斷魂百香果」）醉飲挑戰，8分鐘內灌下1公升調酒，隔日被發現在廁所暴斃，引發爭議。

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大安分局指出，敦化南路派出所於7月17日凌晨3時55分接獲民眾報案，稱忠孝東路四段路旁1輛大型重機車排氣管突然冒出火花。消防人員獲報趕抵將火勢撲滅，未釀成更大災情。警方初步勘查後，發現起火點與排氣系統無關，懷疑有人蓄意縱火，隨即展開調查。

警方調閱周邊監視器畫面，發現1名男子駕駛小客車停於案發現場附近，下車後戴著安全帽與口罩，手持裝有汽油的寶特瓶，點燃重機後迅速逃逸。經比對身份，確認為曾任「妹酒之王」酒吧店長的陳姓男子。

警方進一步追查，發現陳男案發後刻意變裝逃避追緝，行蹤隱匿。經台北地檢署核發拘票，專案小組於19日中午11時50分，在新北市土城區廣明街一帶將其拘捕歸案。

據了解，重機車主為現任該酒吧店長高姓男子（24歲），他向警方表示，陳嫌不滿遭撤換店長職務，又懷疑自己在店內散播對陳不利言論，雙方因此積怨，警方研判陳嫌為報復而犯案。警方訊後將陳男依公共危險、恐嚇與毀損罪嫌移送法辦。

案發監視器畫面。（記者鄭景議翻攝）

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