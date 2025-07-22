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    稱代操股票騙走2億5千萬 吸金大亨劉士魁二審仍判8年半

    涉對外宣稱代客操作股票保證獲利的炫富男劉士魁，非法吸金2億5千多萬元，台南高分院仍判他八年半徒刑。（圖取自網路）

    涉對外宣稱代客操作股票保證獲利的炫富男劉士魁，非法吸金2億5千多萬元，台南高分院仍判他八年半徒刑。（圖取自網路）

    2025/07/22 12:48

    〔記者王俊忠／台南報導〕現年僅27歲的男子劉士魁，以代人操作投資股票，保證獲利，他擁有超跑、生日派對花百萬包場，更曾在夜店撒鈔，炫富營造多金形象，吸金2億5千萬元，1年4個月期間買賣股票總交易金額達52億多元，因股票獲利每況愈下而落跑。一審判他8年6月徒刑；高等法院台南分院今仍判他8年6月徒刑。

    一審判決指出，劉士魁從2021年1月起在社群軟體設投資群組，對外宣稱可代操作股票，保證獲利，並對客戶標榜可隨時抽回本金，超過5千元虧損由其吸收，有保本優惠，前後招攬138人投資、吸金2億5千萬元，從2021年1月到2022年4月，其代買賣股票總交易金額達52億餘元。

    據了解，劉後來獲利每況愈下，改變操作手法、要求投資方在兩年內不得拿回本金，獲利也延後發放，有投資者心生疑慮、要拿回本金，並退出股票代操作群組，劉開始拖延退款並落跑。

    2022年5月劉士魁落網後，1名鄧姓男子開車衝撞劉位於台南安平區的住處大門，並對大門連開5槍，鄧當時說自己是受害者，要給劉上一課。

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