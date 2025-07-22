酒駕拒測還控警搶鑰匙 男錄影PO網討拍反被重罰近20萬

黃男酒後駕車還懸掛註銷車牌，拒絕酒測還持手機對員警錄影。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/07/22 14:01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局青溪派出所員警攔查1輛懸掛註銷車牌的BMW車輛，發現28歲黃姓駕駛滿身酒氣，員警依法要求酒測並將車輛移置保管，黃男拒測且不願交出車鑰匙，甚至持手機錄影並PO網控員警「搶」鑰匙，不過，男子酒駕又違規，拒測、使用註銷車牌又違停，裁罰加總將近20萬元。

警方今天表示，黃男與友人於13日凌晨在桃園火車站附近KTV歡唱、喝酒後，駕車沿桃園區復興路往中壢方向欲返家，員警巡邏發現黃男車輛懸掛註銷車牌，遂於後方尾隨準備攔查，黃男疑似察覺警方在後，匆匆停靠路邊裝睡，員警敲窗要求黃男下車，黃男回稱「在車上睡覺可以吧」，員警表示其車牌已註銷且停放在紅線，甚至聞到黃男身上散發酒氣，車子還在發動中，黃男坦言有喝酒但堅稱沒開車，還要員警「沒關係你可以調攝影機，我沒有開車、我沒有酒駕」，並拿出手機對著員警錄影。

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黃男堅稱沒酒駕、不願接受酒測，員警逐一告知權利，黃男依然拒測，甚至嗆員警「你們這組真的完蛋了」，由於黃男酒駕拒測又使用註銷車牌，員警依規定將車輛移置保管，因車輛底盤太低，拖吊車抵達後發現無法拖吊，黃男一度想將車輛開走，為避免危害，員警直接要求黃男交出鑰匙，並將車輛開至保管場，黃男又持手機錄影，控員警「搶」車鑰匙並PO網討拍，不過，黃男從KTV附近上車並開走的畫面，都被附近監視器全都拍下，證明他涉有酒駕行為。

警方表示，依據道路交通管理處罰條例35條第4項及第5項規定，拒絕配合實施酒測處新臺幣18萬元罰鍰，並當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照，另依據道路交通管理處罰條例12條規定，使用吊銷、註銷之牌照行駛者，處汽車所有人新臺幣3600元以上1萬0800元以下罰鍰，併禁止其行駛，牌照當場扣繳之，加上違停紅線900元，黃男加總將面臨近20萬元罰單。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

黃男否認有酒駕行為，但他坐上駕駛座開車的畫面都被拍下。（記者鄭淑婷翻攝）

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