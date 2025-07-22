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    GD黃牛案外案 意外搜出超難買BLACKPINK高雄門票多達600組

    刑事警察局破獲黃牛集團，搜出大批熱門演唱會門票。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事警察局破獲黃牛集團，搜出大批熱門演唱會門票。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/07/22 12:52

    〔記者姚岳宏／台北報導〕刑事局破獲柳男為首的黃牛集團搶購GD等演唱會門票序號上千組，同時意外在嫌犯電腦中發現尚未開唱的BLACKPINK、孫燕姿等演唱會門票序號，其中超熱門的BLACKPINK演唱會門票竟多達逾600組，都是柳男透過境外「機器人」搶票集團購得，警方提醒，切勿購買黃牛票甚或轉售圖利，以免觸法及助長哄抬票價歪風。

    韓國超人氣女團BLACKPINK睽違2年再度合體，世界巡迴演唱會本月開跑，10月18、19日將到高雄開唱，6月間門票開賣時，僅3分鐘2場共11萬張門票全部售完，讓向隅粉絲全都崩潰，他們沒想到，競爭對手竟是來自香港等地的境外搶票集團，購得大批門票後再賣給台灣的黃牛集團。

    刑事局呼籲，文化創意產業發展法業於2023年6月2日正式施行，若將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，可處票面金額或定價之10倍至50倍罰鍰；另持用偽造身分證件通過實名制驗證屬犯罪行為，依戶籍法可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金，民眾追星之餘應特別小心，切勿以身試法。

    刑事局破獲柳男為首的黃牛集團搶購GD等演唱會門票，在電腦裡發現身分證樣張，疑似變造以突破實名制查核，同時意外發現尚未開唱的BLACKPINK、孫燕姿等演唱會門票序號。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局破獲柳男為首的黃牛集團搶購GD等演唱會門票，在電腦裡發現身分證樣張，疑似變造以突破實名制查核，同時意外發現尚未開唱的BLACKPINK、孫燕姿等演唱會門票序號。（記者姚岳宏翻攝）

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