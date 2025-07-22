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    桌球教練摸小六女童屁股 竟辯是要「增加向力心」

    國小桌球教練對12歲女童多次摸臀、熊抱，竟辯稱摸臀是要「增加學生對教練的向心力」，被判刑2年半定讞。（情境照）

    國小桌球教練對12歲女童多次摸臀、熊抱，竟辯稱摸臀是要「增加學生對教練的向心力」，被判刑2年半定讞。（情境照）

    2025/07/22 12:14

    〔記者張文川／台北報導〕桃園市某國小桌球教練，2022年對一名想加入桌球隊的12歲女童多次摸臀、熊抱，每週至少3次，3個月內伸狼爪共30次，一審桃園地院後將他依30件對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，合併判處3年2月；二審時達成和解賠償，高等法院改判2年6月，最高法院駁回上訴定讞。

    判決指出，2022年男子在擔任國小桌球隊教練期間，負責指導體育班桌球隊學生，被害的小六女童控訴，她向教練表示想要加入桌球隊，對方要求她在早晨到校練舉啞鈴。

    不料，教練趁2人獨處時，從後面熊抱她，或用手隔著內褲摸她屁股，課後訓練也會對她摟腰、摸臀，幾乎每次練習，都會刻意叫她留下，等其他學童離開後，平均每週非禮3次。

    女童說，教練對她上下其手令她很緊張，還說「這是我跟妳的秘密，不可以跟其他人講」，她因害怕而不敢告知家人，直到同年11月無法再忍，才跟母親和老師透露此事。

    教練到案辯稱，指導舉啞鈴、打桌球時，本來就會有肢體接觸，是訓練時的必要接觸，否認心懷不軌，隔著內褲摸屁股只是想「增加學生對教練的向心力」。

    女童的同學、學妹作證說，被害女童曾向他們提及被教練亂摸，說時表情嚴肅、悲傷，也會請同學陪她一起去器材室放球拍，同學也曾看過教練對被害女童的肢體接觸較親密。

    女童母親證稱，女兒原本「超級無敵喜歡打桌球」，但後來女兒突然傳訊息跟她說被教練亂摸，她不想再練桌球了，母親追問才知是遭教練侵犯。

    歷審法官都認為女童陳述案發過程一致，且憶及此事會出現緊張、哭泣等真摯反應，顯非捏造構陷，認定有罪，終局判處2年6月徒刑定讞。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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