爛招逼搬遷？台中霧峰民宅被濫倒廢土 疑遭監視器監控

廢土堆置民宅前，至今已有2個月之久。（時代力量中市黨部提供）

2025/07/22 12:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市霧峰六股庄有15戶民宅，其建物的土地被地主賣給建商，2個月前有6戶居民，住處前被傾倒廢棄土，但報警且通報台中市環保局，2個月皆無下文，廢土還堆在民宅前，住戶更質疑有人在附近裝監視器監控住戶，霧峰六股庄守護起家厝自救會與時代力量台中黨部今天到保安警察第七總隊報案，希望儘速偵辦，讓住戶免於受威脅。

對此，保七總隊第三大隊第二中隊刑事分隊長吳建賢表示，受理報案後，將依法偵辦。

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自救會長塗美珠說，住戶向地主承租土地，都有繳納租金，地主在未告知住戶下，將土地售予建商，今年5月間，突然有卡車進入並傾倒大量廢棄土，共6戶遭殃，之後，更有人在中華電信、台電電線桿裝設監視器，疑似要監控住戶，住戶向中華電信公司反應，中華電信也要求撤除，但至今都尚未移除。

住戶李姓婦人表示，當天廢棄物傾倒在家門前，她試圖阻擋卡車進入，但對方態度強硬，「甚至試圖用車輛衝撞我，無奈我一位老婦人無力阻止」，她質疑說，「為何可以直接將大型廢棄物、廢土傾倒在我們住家門口？」。

住戶湯先生與林先生也說，「卡車和廢土究竟從何而來？對方為什麼可以直接將廢棄物倒在出入口，公家機關單位都不知道嗎？事發至今已經兩個月，我和家人每天出入都提心吊膽」，希望政府有作為，保障住戶安全，為庄民（居民）主持正義。

時代力量台中黨部執行長鄒明諺表示，住戶懷疑是建商所為，這種行徑已違反《廢棄物清理法》，他要求保七總隊追查卡車與廢土來源，偵查犯罪行為。

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自救會今天向警政署保七總隊報案，盼望能查出是誰所為。（記者張瑞楨攝）

住戶附近台電或中華電線的電線桿，還被裝上監視器，住戶質疑是監控他們。（時代力量中市黨部提供）

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