台中豐原五口命案告別式 謝志忠：盼加快偵辧告慰死者在天之靈

謝志忠（左）將喪葬費交予王家二女婿。（記者許國楨攝）

2025/07/22 11:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中豐原五口命案今天（22日）舉行告別式，最早揭露這起震驚社會案件的台中市議員謝志忠一早也到場致哀，除轉贈各界捐款的喪葬費用，給王家目前唯一僅存的二女婿，偵辦該案的豐原警方也強調會向亡者報告最新偵查進度，力求還原真相，若有不法，會全力查緝到案，以慰亡者在天之靈。

今天上午的告別式中，揭露王家遇到詐騙才集體輕生的謝志忠親自到場，謝志忠說，今天用最沉痛的心情送王家五口人生中最後一程，王家五口都走了，只剩當職業軍人的二女婿一人，最後喪葬費約29萬多元，善心人士捐給佛心禮儀社13萬多元，不足部分他的「上山下海」兄弟會也齊捐16萬多元，希望王家五口一路好走。

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案發至今第21天，其中張女及李姓團主兩名共犯中，李女已羈押，張女還在外面，不知她是否會良心不安前來上香，真的希望檢警加快偵辦腳步，趕快查明真相，人死不能復生，但一定要盡快揪出幕後黑手，讓案情儘快水落石山，以慰死者在天之靈，也對社會有個交代。

至於王家目前除二女婿外，還剩下爸媽的兄弟姊妹，關於繼承事宜，有請律師提供王家人意見，現在王家還有一間小公寓，但繼承也需要繼承債務，就怕哪天地下錢莊又來，提出高額甚至莫須有的債務，建議拋棄繼承權，但還是要由王家人決定。

另豐原分局由分局長林大為率同偵查隊長洪緯儒等專案小組參加公祭，洪說，今天也是來跟亡者致意，也跟亡者報告最新偵查進度，力求還原事實真相，務必將所有不法之徒查緝，以慰亡者在天之靈。

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豐原五口告別式，豐原分局長林大為（白上衣）到場上香致意。（記者許國楨攝）

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