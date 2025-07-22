回宜蘭老家拜拜 他竟直接抱走捐款箱

蔡男捧著偷來的捐款箱直接走出廟埕，大膽行徑令人瞠目結舌。（圖由民眾提供）

2025/07/22 12:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕家住北部的29歲蔡姓男子，趁著暑期返鄉宜蘭頭城探視家人，並到建廟百年的協天宮參拜，但賊心大起，直接抱走神龕上的愛心捐款箱，廟方調閱監視器看到蔡男毫不掩飾的偷竊行徑後報案，損失約1萬元，警方昨在火車站將人逮捕，今天依竊盜罪送辦。

蔡男出生宜蘭頭城，長大後至北部工作，近日回老家陪伴阿公、阿嬤，還到小時候常去的住家附近協天宮拜拜。據監視器畫面，蔡男手持雨傘，獨自走到廟前，還沒踏入正殿，就鎖定放在供桌上的捐款箱，回頭觀望發現有信眾坐在遠處後，直接大步跨過廟檻迅速抱走捐款箱，偷竊過程不到半分鐘。

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神色自若的蔡男，還捧著捐款箱從容自廟埕離開，行徑大膽令人瞠目結舌，他更絲毫未察覺偷神明錢財的大不敬行為全被拍下，廟方發現捐款箱遭竊立刻報警，警方調閱監視器鎖定犯嫌，昨天在頭城火車站將蔡男帶回，今天依竊盜罪移請宜蘭地檢署偵辦。

蔡男向警稱是回老家無聊才到附近廟裡晃晃，見桌上放有捐款箱臨時起意抱走，1萬元現金已被他花到所剩不多。信眾大嘆「舉頭三尺有神明」，批蔡男正值壯年、四肢健全，卻覬覦神桌上的捐款，實在很不應該。

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