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    罰單不繳又欠稅 賴皮老板GG被直接扣款

    屏東執行分署進行查扣作業。（屏東執行分署提供）

    屏東執行分署進行查扣作業。（屏東執行分署提供）

    2025/07/22 12:15

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市一名經營土木裝潢工程的老闆，因為拒絕接受酒測遭裁罰18萬元，又欠繳111年度綜合所得稅、勞保、勞退及健保險費等約10萬元，累計欠款金額近30萬元，被屏東執行分署直接查扣生意上的款項，他氣得還揚言要向民代陳情，但這次真的踢到鐵板，只能乖乖全數繳交。

    屏東執行分署受理該案時，通知這名土木工程老闆到場說明，但被置之不理，屏東分署遂依法啟動財產調查程序，查出這名老闆有生意上的應收款項，隨即依法扣押，土木工程老闆得知後情緒激動前往屏東分署抗議，還揚言向民代陳情，企圖以此對執行分署施壓。

    不過，這次踢到鐵板，屏東分署不但認定該老闆經濟狀況不符合分期繳納條件，強調一切依法查扣款項作為清償所欠債權，土木工程老闆只能悻悻然離開，事後自覺有錯，不但道歉也請分署有欠款可直接寄發通知，願主動繳納，避免再遭查扣。

    屏東分署提醒，欠繳公法債權不繳納，財產可能遭到查封、扣押等強制執行，反而得不償失，若有確實經濟困難無法一次清償者，可提供分期繳納申請管道，評估後予以協助，千萬不要置之不理，以免損及自身與家人權益。

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