賣命24年慘遭切割！ 櫃姐退休被否認雇傭關係 獲判賠209萬

黛安娜公司主張，櫃姐工作內容與時間由百貨業主指定，公司對其無指揮、考核或懲戒權，甚至可將工作再承攬他人，無經濟從屬性可言，應屬承攬非僱傭。（資料照）

2025/07/22 12:18

〔記者劉詠韻／台北報導〕在百貨專櫃服務逾24年的資深櫃姐吳姓女子，申請退休後卻遭所屬品牌否認雇傭關係，主張雙方為「承攬契約」，拒付退休金與特休補償。台北地方法院審理，認定雙方存在從屬關係，構成勞動契約，判公司須給付舊制退休金與未休特休工資共209萬8371元。

判決記載，吳女主張，自1999年10月起於新光三越站前店擔任黛安娜專櫃銷售人員，底薪約為2萬9000元，另有銷售獎金，從未與公司協商轉為新制勞退制度。雖公司於2001年起停止替她投保勞保與健保，改要求簽署承攬契約，但雙方實際仍為雇傭關係。

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吳女表示，她於2024年符合《勞基法》第53條退休條件，並於5月31日申請退休。根據計算，其舊制年資為24年7個月又25日，退休前6個月平均工資為4萬7090元，對應退休金基數為40，應得退休金為188萬3600元，另特別休假未休165日，依法應給付補償工資21萬4771元。

黛安娜公司則反駁，稱雙方並無從屬性，吳女工作內容與時間由百貨業主指定，公司對其無指揮、考核或懲戒權，且其收入為底薪加佣金組合，具獨立營運性質；甚至可將工作再承攬他人，無經濟從屬性可言，應屬承攬非僱傭。另主張她曾參與會議、代表承攬人身分，顯示其自營性。

台北地院審理後指出，勞動契約需具備人格、經濟與組織從屬性。吳女每日於百貨櫃上值勤，配戴由百貨公司核發、載有品牌名稱的識別證，接受公司主管及群組指示、遵守品牌銷售規範，且領固定底薪，未承擔業務盈虧，顯示實質上仍為勞動關係。

法官認為，即使雙方名義上簽署承攬契約，但實質工作內容與契約不符，未有特定成果交付、也未具獨立經營性質。至於公司主張的會議紀錄，由於會議安排與內容均由公司主導，原告無從選擇，無法作為雙方無雇傭關係的證據，判決黛安娜公司應給付舊制退休金188萬3600元、特休工資21萬4771元，共計209萬8371元，並負遲延利息責任。

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