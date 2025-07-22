GD演唱會黃牛亂象曝光 實名制持假身分證入場遭識破

黃牛在社群平台販售GD門票。（記者姚岳宏翻攝）

2025/07/22 11:54

〔記者姚岳宏／台北報導〕韓流天王「GD」G-dragon相隔8年再度來台，本月11日起一連3天在台北小巨蛋開唱，演唱會自售票以來話題不斷，即便演出採取實名制購票，仍難擋黃牛亂象，原價8980元的VVIP票被喊價到8萬元，不過雖然一票難求，但許多粉絲進場後，甚至演唱會都要結束了，發現仍有大批空位無人。

為何如此，原來演唱會工作人員在門口進行實名制認證時，發現有部分歌迷使用的是柳男製作的假身分證，當場打槍並阻擋這些持假證的粉絲入場，並報警處理，導致演唱會有一大區的空位無人進場。

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警方指出，黃牛集團會把登記票券的假身分證貼上歌迷照片，再交給歌迷，歌迷進場戴上手環後，另安排自己派進去的工讀生，在會場內某處統一回收，由於現場人潮眾多，黃牛集團研判演唱會工作人員，應該沒時間一個一個對臉、對資料，卻因身分證製作粗糙而被識破。

GD演唱會原訂7月12、13日在小巨蛋開唱兩場，後宣布7月11日加場，5月開賣隨即秒殺，許多粉絲反映「瞬間網站當機」、「還沒輸入完成就結束」，原來竟是境外搶票集團以機器人程式搶票，並在社團、社群平台加價出售。

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