新莊車禍計程車違規左轉 灑水車攔腰撞釀1死2重傷

監視器拍下撞擊瞬間。（記者徐聖倫翻攝）

2025/07/22 11:39

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新莊今凌晨發生嚴重車禍，1輛計程車疑似貪快違規左轉，被直行的灑水車攔腰撞上後半部，造成車內2名乘客重傷。其中67歲計程車駕駛趙姓男子大腿骨折，32歲越南籍陳姓女子骨盆骨折，46歲馮姓男子坐在車門邊首當其衝，全身多處骨折，疑似有內出血，3人被送醫救治，趙男、陳女保住一命，但馮男則傷勢過重，最終不治身亡。

據悉，趙男駕駛計程車載運馮男、陳女從台北市萬華返回新莊，趙男行經中正路欲左轉中港路，但未依號誌規定貪快直接左轉，不料對向道1輛灑水車反應不及，攔腰撞上計程車後半部，坐在車門邊的馮男首當其衝。

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路過民眾見狀報警，警方、消防據報趕抵，發現計程車駕駛趙男大腿骨折，後座乘客陳女骨盆骨折，首當其衝的馮男則全身多處骨折，疑似有內出血，傷勢非常嚴重，3人被緊急送醫急救。駕駛趙男、乘客陳女經救治後保住一命，馮男則沒這麼幸運，傷勢過重不治身亡。

警方針對趙男與灑水車駕駛22歲許姓男子進行酒測，2人酒測值均為0，沒有酒駕。經監視器看來，趙男在紅綠燈的左轉燈號還沒亮起之前就左轉，已明顯違規，但雙方肇責仍有待釐清，許男則表示，自己看見左轉車根本來不及反應。警詢後，依過失致死罪嫌，將趙、許2名駕駛移送法辦。

監視器拍下計程車違規左轉。（記者徐聖倫翻攝）

灑水車車頭毀損。（記者徐聖倫翻攝）

計程車被攔腰撞，後座車門首當其衝。（記者徐聖倫翻攝）

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