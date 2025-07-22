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    抓到了！GD演唱會門票超難搶 警方逮黃牛搜出1500組兌票序號

    警方在黃牛住處搜出大批演唱會門票。（記者姚岳宏翻攝）

    警方在黃牛住處搜出大批演唱會門票。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/07/22 11:15

    〔記者姚岳宏／台北報導〕韓流天王G-Dragon（GD）權志龍睽違8年再度登台，11日起在台北小巨蛋連唱3天《Übermensch》世界巡迴演唱會，由於一票難求，黃牛集團竟透過境外搶票網站取得大批門票，還標榜可偽造身分證、通過實名制認證，吸引上千粉絲認購，警方循線逮柳姓男子等4嫌，扣得1500組兌票序號，詢後依違反文化創意產業發展法及戶籍法移送台北地檢署偵辦。

    據了解，GD世界巡迴演唱會台北站於7月12、13日登場，主辦單位超級圓頂後宣布7月11日加場。票價最貴8980元，皆採實名制認證，1人最多可以購買2張，需登記身分證、電話號碼，演唱會當天要核對身分才能入場。

    刑事警察局偵一大隊發現，有賣家公開於社團平台販賣韓國藝人GD演唱會門票，保證可

    通過實名制認證，1張8980元的VVIP門票開價至少5萬元；經查為42歲柳姓男子的黃牛集團，利用小巨蛋附近的高級飯店作為交易處所，就近提供兌票服務，將買家提供的身分證照片進行加工，以偽造身分證通過現場實名制認證進場。

    警方7月間前往台中、新竹等地將柳男及共犯共4人查緝到案，查扣G-Dragon等演唱會兌票序號1500組、實體演唱會門票數十張、太妍演唱會粉絲福利品、偽造證件、偽造證件工具、現金新台幣16餘萬元等證物，初估柳男不法所得超過2千萬元；依違反文化創意產業發展法及戶籍法送辦。

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    GD演唱會正式引爆！黃牛手法曝光「實名制也擋不住」粉絲搶破頭飲恨

    警方在柳男住處搜出演唱會門票及證物。（記者姚岳宏翻攝）

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    警方搜出偽造身分證工具。（記者姚岳宏翻攝）

    警方搜出偽造身分證工具。（記者姚岳宏翻攝）

    警方在黃牛集團電腦裡發現身分證樣張。（記者姚岳宏翻攝）

    警方在黃牛集團電腦裡發現身分證樣張。（記者姚岳宏翻攝）

    黃牛集團偽造的身分證。（記者姚岳宏翻攝）

    黃牛集團偽造的身分證。（記者姚岳宏翻攝）

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