豐原一家5死告別式 親友淚送最後一程

豐原一家5口今天上午舉行告別式。（記者許國楨攝）

2025/07/22 11:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中豐原王姓一家5口命案震驚社會，今（22日）上午舉行告別式，現場包括二女婿只有5、6名親友到場，大家神情哀戚，悲痛難掩，淚送至親離去，面對媒體也都不發一語，王家一家人陷入詐團設局逼債，7月初被發現陳屍家中，如今也一同走完人生最後旅程，火化後將採樹葬方式，令人鼻酸。

案發在2日晚間，警方在王家住處發現全家燒炭身亡，包含夫妻與3名子女，現場未見外力侵入痕跡，留有炭盆與書信，電腦中亦查有「燒炭自殺」等網頁紀錄。儘管最初家屬婉拒解剖，後來仍同意進行遺體鑑定，法醫於10日解剖5具遺體，採檢檢體化驗，確認死因仍待鑑定報告。

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檢方追查發現，王家疑誤信黃金投資詐騙而陷入鉅額債務。由長女同學介紹，認識黃金團購主李姓女子，加入其團購群組。李女聲稱刷卡買金可賺佣金，誘使王家投入資金；1年後負債累累，李女更以違約為由逼索500萬元，並帶家人抵押房產、典當車輛籌錢。

檢警懷疑王家受詐受壓導致輕生。李女與張姓介紹人曾於4日到案說明，李女當時以15萬交保，但檢方掌握新事證後，14日將她拘提複訊，法院於15日凌晨裁定羈押禁見，而王家命案背後的壓力來源與詐騙關聯，目前檢警持續調查釐清中。

而今天告別式先舉行家祭，接下來公祭包括豐原公所，民代、警方都到場致哀，而亡者除族親外，也有擔任職業軍人的二女婿同袍，儀式莊嚴肅穆。

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告別式場面哀戚，令人鼻酸。（記者許國楨攝）

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