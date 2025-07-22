婦人代步車沒電「顧路」台南警推回所充電助重上路

台南市一分局員警協助推陳姓婦人電力耗盡的電動代步車回派出所充電。（警方提供）

2025/07/22 11:11

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局一分局文化派出所於7月21日上午10時許，接獲熱心民眾通報指在派出所附近崇明路旁，有1名年長婦人疑因電動代步車故障受困無法移動，亟需協助。員警到場得知代步車電力耗盡、天氣不穩，就合力把婦人代步車推回派出所充電、讓婦人休息，待充好電再讓婦人駕車離去。

南市警一分局文化所值班同仁獲報後即指派備勤員警王培芸、葉彥志到場查處。員警得知這名年近70歲的陳姓婦人平日以電動代步車作為交通工具，當日出門購物途中，車輛突然電力耗盡、無法行駛。考量現場天候不穩、可能隨時會下雨及代步車離派出所沒有很遠等狀況，決定採取應變措施。

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員警合力協助推動婦人的代步車，推了約近200公尺距離回到派出所，並提供電源插座供婦人的代步車充電，並請婦人入所休息，待車輛充電完成後，陳姓婦人向員警表達誠摯謝意後駕駛代步車離開。

文化派出所長梁久旭表示，值勤員警能有同理心與關懷情，秉持「視民如親」的服務理念，在接獲通報後迅速行動、妥善處理，體現警方「以民為本、溫暖守護」的執勤態度，值得肯定表揚。

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