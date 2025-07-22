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    涉擄失聯移工逼打工還債 2外籍人蛇裁定羈押

    以范女為首人蛇販運集團，涉嫌強迫失聯移工工作還債，被橋頭地檢署偵查起訴。（橋檢提供）

    以范女為首人蛇販運集團，涉嫌強迫失聯移工工作還債，被橋頭地檢署偵查起訴。（橋檢提供）

    2025/07/22 11:07

    〔記者鮑建信／高雄報導〕橋頭地檢署偵破以越南籍人士為主人口販運集團，涉嫌擄走失聯印尼籍移工後，逼迫工作還債，甚至在網路發布懸賞獎金找人，聲請羈押范姓女主嫌和其阮姓男友獲准，並依違反人口販運防制法等罪起訴。

    檢方指出，多月前接獲移民署通報，指2名印尼籍失聯移工遭強押工作還債，現今下落不明後，由承辦檢察官陳俊宏指揮移民署專勤隊等單位擴大追查，發現越南籍范姓女子組成人口販運仲介集團謀利。

    辦案人員調查，范女與及同鄉失聯移工阮姓男友，在台中地區承攬營建工地工程，長期非法仲介失聯移工至多處工地工作，並在今年2月初，其旗下2名印尼籍失聯移工阿木及阿生，因認工作條件不佳而離開另覓雇主。

    范女等5人為找尋阿木及阿生，網路發佈懸賞獎金5萬元，並在宜蘭蘇澳2人新雇主處，涉嫌強行將人帶走，並帶往台中潭子、高雄杉林山區等處拘禁，並以不實理由編造高額債務，且扣留被害人護照，強迫他們工作還債。

    辦案人員循線逮捕范女等3人後，聲請法院羈押范女和阮男獲准，並依妨害自由、違反人口販運防制法等罪起訴，同時另對2名涉案失聯移工發佈通緝。

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