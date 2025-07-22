假交友仙人跳！竹聯幫明仁會設局拘禁毆打 強拍裸照勒索逮6嫌

竹聯幫明仁會成員利用未成年少女設局仙人跳，警方將嫌犯移送偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/22 10:20

〔記者陸運鋒／新北報導〕以竹聯幫仁堂明仁會自居的陳姓成員，吸收未成年少女在社群平台傳訊搭訕，設局將被害人約到住處見面後，再由旗下小弟闖入拘禁毆打、強拍裸照勒索現金，直到被害人付出部分款項才得以脫身，案經警方長期蒐證後，攻堅逮捕陳嫌等6人送辦，新北市永和警分局今宣布偵破黑幫利用少女仙人跳案件。

警方調查，竹聯幫仁堂明仁會新店分會成員28歲陳姓男子，於3月底利用輟學的16歲少女，在社群平台Instagram亂槍打鳥，主動加入陌生男子好友；其中，26歲白牌車司機秦姓男子，誤以為找到真愛落入陷阱，雙方相談甚歡多日留下聯繫方式後，相約至秦男位於新北永和住處碰面，殊不知全是一場騙局。

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據查，少女進入秦男租屋處後，趁對方盥洗時將大門開啟，陳嫌再指揮在外埋伏的黃姓、陳姓等4名小弟闖入，一行人踹破廁所門後，將秦男痛毆一頓綑綁，且逼迫下跪唸出預先準備好道歉稿內容，甚至強行拍攝裸體影像勒索50萬元，而秦男苦苦哀求後，只好先付出現有的6萬元，才得以順利脫身。

永和分局偵查隊長李翊凡今指出，案經報請新北地檢署指揮偵辦，聯合少年隊、刑事局及台中市刑警大隊組成專案小組蒐證追查，於本月7日清晨見時機成熟後，兵分多路持拘票、搜索票，於雙北淡水、三重、南港等地區執行攻堅，逮捕陳嫌、旗下小弟及少女共6人，另查扣手機及匯款紀錄等證物。

警方說，該黑幫利用未成年從事不法犯罪，已觸犯組織犯罪防制條例「招募吸收未成年之人加入犯罪組織、從事犯罪行，加重其刑二分之一」之規定，警詢後後，依組織犯罪防制條例、妨害自由、妨害性隱私及不實性影像罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方攻堅逮捕竹聯幫明仁會成員陳姓主嫌。（記者陸運鋒翻攝）

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