高醫董事長與小港醫院女副院長馮明珠被爆同居 女方否認不倫

高雄市立小港醫院副院長馮明珠。（擷取自馮明珠臉書）

2025/07/22 10:11

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警方於本月5日獲報，指三民區某大樓發生男女口角，情緒過激，原來當事人2人身分特殊，男子是高雄醫學大學董事長陳建志，女方為小港醫院副院長馮明珠，雙方最後恢復平靜，但2人疑被傳同居，還被人拍到遭人猜疑，也一度在「靠北護理師」爆料影射，由護理長努力爬升至副院長馮明珠透過小港醫院公關室否認不倫戀。

據了解，陳建志和馮明珠今年7月13日早上，被人撞見一起走出大樓，前往附近健身房運動，再到超市購物，途中牽手相當親密；上月2人也參加「2025高齡照護國際研討會」後與多位醫界、政治界人士餐敘，席間2人還一起跳舞。

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高醫體系員工透露副院長馮明珠從護理師努力到副院長位置，目前單身，疑小董事長1歲，雖已50多歲仍保養得宜，亮麗陽光有其親和力，不過，因直率個性難免得罪人。

董事長陳建志已婚，美國史丹佛大學資訊研究所碩士，歷經美國甲骨文公司資深工程師、專案組長、彰化銀行董事、小港醫院資訊室主任、副院長等職，拚上董事長也是經歷了內部爭鬥出線。

陳建志今年54歲，是前高雄市長陳啟川家族第三代，2013年在高醫大前董事長、父親陳田植的提攜下，進入高醫大董事會，一度引發「三代世襲」爭議，以及校友會質疑。

此外，「靠北護理師」日前曾有人PO文：「高雄醫院護理師想要當副院長只要爬上董事長的床就可以喇！」隱射，就有人猜可能是高醫體系的醫院。

針對陳建志與馮明珠二人疑交往問題，高醫大回應將向董事會報告，再做進一步回應；對於牽手風波陳尚未對外說明；馮明珠則透過小港醫院公關室，否認不倫戀及以私害公等指控。

高醫董事長陳建志為高雄陳家第三代。（資料照，高醫提供）

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