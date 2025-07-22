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    辱罵高鐵售票員「瞎妹」 男子公然侮辱判刑

    男子辱罵高鐵售票員「瞎妹」，被新竹地院依公然侮辱罪判刑。（記者蔡彰盛攝）

    男子辱罵高鐵售票員「瞎妹」，被新竹地院依公然侮辱罪判刑。（記者蔡彰盛攝）

    2025/07/22 07:31

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾男在高鐵新竹站買票時，竟對售票員連說兩次「瞎妹」，事後又堅稱不是刻意辱罵，然而法官發現他當時眼睛是直視對方，是「對人不對事」的人身攻擊，有明顯針對性，最後依公然侮辱罪判刑。

    法官調查，去年8月17日上午曾男到高鐵新竹站售票櫃檯前，向女售票員購買車票時，因故心生不滿，竟接續2次以「瞎妹」辱罵。曾男辯稱當時戴耳機可能在跟別人說話，沒有要針對售票員罵「瞎妹」的意思。

    法官發現購票過程中，售票員詢問曾男會員資料時，曾男卻急於付款而不斷追問票價為何，期間並無曾男所辯「跟別人說話」或「講電話」，曾男兩度口出「瞎妹」2字顯係因詢問票價未獲即時答覆，始以「瞎妹」一詞宣洩不滿。

    且曾男正準備付款時，視線平視售票員並刻意強調「來，瞎妹」等語後，旋即將擺放紙鈔的收銀盤推向她，更證實「瞎妹」一詞，具有意指她的明顯針對性。

    法官指出，「瞎妹」一詞，本即具有貶抑他人言行偏離社會常規、令人鄙視嫌惡之人身攻擊性，亦隱含對於女性群體之結構性歧視，純屬對於年輕女性之侮辱性用語，係對於告訴人個人人格之無端謾罵、羞辱，同時表露出其對於女性群體之貶低、歧視，具有直接針對告訴人名譽攻擊之意甚明。

    再者，被告突辱罵「瞎妹」，經售票員不予理會後，更接續重申「來，瞎妹」，足使高鐵站內來往乘客或工作同僚，誤認其個人行為偏差或服務態度不佳，嚴重減損其在工作環境上社會評價，並足以對心理狀態產生不利影響，甚且因此自我懷疑從事此份職業價值，被告「對人不對事」的人身攻擊，顯已逾一般售票員於執行職務時所可合理忍受限度。最後依公然侮辱罪處罰金4仟元。

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