高雄79歲翁闖紅燈穿越馬路 慘遭轎車撞死

高雄成功一路與永興街口，發生行人遭轎車撞飛的死亡車禍。（民眾提供）

2025/07/22 06:01

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區成功一路與永興街口，今（22）日凌晨零時19分，發生一起行人闖紅燈遭轎車撞斃的死亡車禍，林姓老翁（79歲）沿永興街徒步沿斑馬線穿越成功一路時，遭轎車駕駛譚男（41歲）沿成功一路往北行駛時撞飛，林翁經緊急送醫仍不治。

據了解，林翁的住家就在發生死亡車禍的成功一路與永興街口附近，但家屬也不清楚林翁為何會在深夜外出，車禍當時林翁沿永興街往西徒步穿越成功一路，雖是步行於行人穿越道上，但當時永興街的號誌為紅燈，而轎車駕駛譚男則是綠燈沿成功一路往北行駛，肇事後酒測值為0。

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苓雅分局成功所調查，經調閱監視器佐證，初步分析事故原因為譚男開車行近行人穿越道，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過；死者林翁則是行人闖紅燈，詳細肇事責任待送交通大隊分析研判。

譚男未禮讓行人，因而肇事致人死亡，違反道路交通管理處罰條例第44條第4項，處7200元至3萬6000元罰鍰，並吊銷其駕照。譚男訊後依違反刑法過失致死罪，移送高雄地檢署偵辦。

高雄成功一路與永興街口，發生行人遭轎車撞飛的死亡車禍。（民眾提供）

老翁於車禍前徒步行走永興街的身影。（民眾提供）

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