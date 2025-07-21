通緝犯不願入獄揚言跳樓 桃警消鋪氣墊防護壓制歸案

桃園中壢一名通緝犯疑因不願入監服刑，情緒激動揚言「若警察靠近就從3樓跳下」，警方做好防護將他壓制送醫。（取材自臉書「內壢大小事」）

2025/07/21 23:04

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市39歲魏姓通緝犯疑因不願入監服刑，今（21）日中午在中壢區興安一街一棟社區大樓3樓，情緒激動揚言「若警察靠近就從3樓跳下」，警方立即通知消防局第二大隊華勛分隊調派6名消防人員、2輛救災車輛及1輛救護車到場，協助鋪設安全氣墊救護措施，預防魏男跳樓，同時安撫情緒化解危機，再趁機將他壓制送醫治療無礙後，傍晚將他解送台中地檢署歸案。

中壢警分局自強派出所今日中午獲報，中壢區興安一街某社區大樓傳有人疑似要跳樓，警方火速派員到場，過程中，確認魏男被台中地檢署發布通緝，為確保魏男生命安全及健康情形，請消防救護人員現場協助檢傷並送醫，經醫院確認魏男無外傷及生命危險，於下午3點許帶返派出所製作筆錄，訊後解送台中地檢署歸案。

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中壢警分局長林鼎泰表示，警方面對拒捕或激烈對抗情形，仍秉持理性專業態度，於保障人身安全的前提下完成任務，同時呼籲在逃通緝者應勇於面對法律責任，切勿心存僥倖，避免使自身處境更加惡化。

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