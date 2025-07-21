為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    通緝犯不願入獄揚言跳樓 桃警消鋪氣墊防護壓制歸案

    桃園中壢一名通緝犯疑因不願入監服刑，情緒激動揚言「若警察靠近就從3樓跳下」，警方做好防護將他壓制送醫。（取材自臉書「內壢大小事」）

    桃園中壢一名通緝犯疑因不願入監服刑，情緒激動揚言「若警察靠近就從3樓跳下」，警方做好防護將他壓制送醫。（取材自臉書「內壢大小事」）

    2025/07/21 23:04

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市39歲魏姓通緝犯疑因不願入監服刑，今（21）日中午在中壢區興安一街一棟社區大樓3樓，情緒激動揚言「若警察靠近就從3樓跳下」，警方立即通知消防局第二大隊華勛分隊調派6名消防人員、2輛救災車輛及1輛救護車到場，協助鋪設安全氣墊救護措施，預防魏男跳樓，同時安撫情緒化解危機，再趁機將他壓制送醫治療無礙後，傍晚將他解送台中地檢署歸案。

    中壢警分局自強派出所今日中午獲報，中壢區興安一街某社區大樓傳有人疑似要跳樓，警方火速派員到場，過程中，確認魏男被台中地檢署發布通緝，為確保魏男生命安全及健康情形，請消防救護人員現場協助檢傷並送醫，經醫院確認魏男無外傷及生命危險，於下午3點許帶返派出所製作筆錄，訊後解送台中地檢署歸案。

    中壢警分局長林鼎泰表示，警方面對拒捕或激烈對抗情形，仍秉持理性專業態度，於保障人身安全的前提下完成任務，同時呼籲在逃通緝者應勇於面對法律責任，切勿心存僥倖，避免使自身處境更加惡化。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播