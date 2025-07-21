獨家》盜用LINE帳號2大手法曝光！高市府高官也中招

2025/07/21 22:59

釣魚盜LINE詐騙有越來越嚴重趨勢，當見此畫面跳出，務必小心勿受騙。（警方提供）

釣魚盜LINE詐騙經常以有獎票選、民調問卷等詐術，使民眾點入釣魚網站，此詐騙手法越來越猖獗。（警方提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕LINE遭詐團利用釣魚程式盜用情況越來越嚴重！高雄市水利局局長、教育局副局長、前警察局副局長都成被害人，遭歹徒侵入盜用行詐，高市警局積極研議如何協助公務手機加強資安防護。

警方統計，高雄五月全市發生盜冒用LINE帳號詐騙案共59件、詐騙金額769萬7332元，六月58件、詐騙482萬4500元，2個月總共就詐騙1252萬1832元，案件有日益增加趨勢，市府局處正副首長相繼被盜受害，更加引起警方重視。

「有獎票選」「小孩比賽投票」「民調問卷」最常見

警方表示，盜冒用LINE帳號詐騙案件手法，主要是詐團先傳簡訊詐稱「有獎票選」、「民調問卷」或「小孩比賽投票」等話術，再附上釣魚網連結，詐團再騙取被害人的手機號碼、LINE移機碼、認證碼後，就佔領了被害人的LINE，再借殼傳詐假借名義，向被害人LINE的通訊親友，以亂槍打鳥方式行詐。

據了解，包括水利局局長蔡長展、教育局副局長黃盟惠，以及已經退休的前警察局副局長宋孔慨等人，都被歹徒盜冒用LINE再企圖向三人的親友行詐，宋得知遭盜冒用，連忙電話通知以前的部屬和所有親友，不要誤信詐團盜用自己的LINE，警方獲報立即展開因應與宣導。

警方今表示，一旦發現LINE遭盜、冒用時，除向LINE官方告知外，還可採取「自救」方法，儘速強制登出及取代原本的LINE，必須到APP重新下載LINE，用原手機門號申請新的帳號，此外，警方提醒民眾應將通訊軟體更新至最新版本，減少程式漏洞，避免遭歹徒侵入盜冒用行詐。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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