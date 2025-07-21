沈慶京1.8億、李文宗2000萬交保 北檢將研議是否抗告

合議庭今裁定柯文哲、應曉薇自8月2日延長羈押2月禁見，沈慶京及李文宗則分別以1億8000萬元、2000萬交保。（資料照，本報合成）

2025/07/21 22:12

〔記者劉詠韻／台北報導〕威京集團主席沈慶京、前柯文哲市長室主任李文宗，二人分別因捲京華城容積率弊案，雙雙羈押至今；合議庭今裁定柯文哲、應曉薇自8月2日延長羈押2月禁見，沈慶京及李文宗則分別以1億8000萬元、2000萬交保，並限制住居、出境，兩人皆採電子腳環、個案手機雙重監控。對此，台北地檢署表示，將於收到裁定書後，再研議是否提出抗告。

沈慶京律師先前主張，沈於羈押期間因病，泌尿道反覆感染、濕疹，從去年8月30日至今年5月，已就診多達273次，目前也因腎臟感染黴菌，在台大醫院戒護住院治療。合議庭審酌沈慶京犯罪情節、社會經濟地位、訴訟進行程度、資力、先前長時間密集就醫的身體狀況及看守所無法提供無菌環境等情狀，命沈慶京以1.8億元現金交保，其中至少1億元需以沈的名義提出，左腳並須配戴電子腳鐐。

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合議庭指出，李文宗涉及共犯貪污重罪的案情（不包括公益侵占罪），相關證人已詰問完畢，重罪事證獲相當程度保全，滅證、串供可能性已下降，其職務對於證人可能產生的影響力也顯然較有限、無羈押必要，裁定2千萬交保，同樣須佩戴科技監控設備。

沈慶京、李文宗不得同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情，並輔以限制出境、出海、科技設備監控之措施及限制住居8月，2人若未能於8月1日中午12時前具保，則自8月2日延長羈押2月，並禁止接見通信。

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