7/21 威力彩、今彩539頭獎均摃龜

7月21日開獎的第114000176期今彩539及第114000058期威力彩頭獎均摃龜。（本報合成）

2025/07/21 22:27

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月21日開獎的第114000176期今彩539及第114000058期威力彩頭獎均摃龜。

第114000058期威力彩中獎號碼為「第一區：10、18、20、24、36、38。第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共28注中獎，每注可得2萬元；伍獎共165注中獎，每注可得4000元；陸獎共1268注中獎，每注可得800元；柒獎共2399注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3197注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7560注中獎，每注可得100元；普獎共2萬9307注中獎，每注可得100元。

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第114000176期今彩539中獎號碼為「01、06、11、22、34」。頭獎摃龜；貳獎共177注中獎，每注可得2萬元；參獎共6432注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3210注中獎，每注可得50元。

第114000176期39樂合彩中獎號碼為「01、06、11、22、34」。四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共190注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬0133注中獎，每注可得1125元。

第114000176期3星彩中獎號碼為「158」。壹獎共203注中獎，每注可得5000元。

第114000176期4星彩中獎號碼為「9326」。壹獎共20注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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