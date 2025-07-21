台中機械停車位壓死1歲童 專家喊話：這個習慣最危險

台中發生機械車位事故，都發局與專家會勘。（市府提供）

2025/07/21 20:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市發生社區大樓機械停車位釀禍，造成1歲幼兒被夾送醫不治意外，高雄市機械安全協會主任陳澤正指出，機械停車位事故逾8成是人禍所致，最危險的操作習慣是，民眾因不耐久候，啟動機械停車設備後就上車等，一旦有人行經往往來不及停止設備傳憾事。

陳澤正呼籲，操作機械停車位也要停看聽，操作前一定先下車目視檢查停車設備前後左右有沒有人，且等車位移動結束才能上車停車或移車，過程也要注意異常聲響，不能先上車等，並採倒車入庫停車，以防倒車出車位因視線死角發生危險。

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陳澤正說，民眾操作機械停車位正確操作流程，一定要先看車位前後左右有沒有人，才能啟動，已往曾發生停車位上的座車還有人停好車尚未離開，停車設備被後到的民眾啟動，車內民眾緊張下開車門示意，結果車門被撞壞，甚至有事故是車輛因此車門被夾撞後傾斜掉落停車位，形成危險，他提醒啟動機械停車位務必要停看聽，留意車位附近動態及聲響，以利及時應變。

陳澤正強調，民眾停機械停車位最常見的錯誤習慣是，為圖方便常是下車按鈕啟動機械車位後，就逕行坐上車等車位移動，萬一車位移動過程有人行經，就來不及停下設備釀禍；正確操作流程除要先查看車位前後左右有沒有人才啟動外，在機械車位移動過程，人務必站在現場等車位就定位、設備完全停止運轉後才能上車移車；且要倒車入庫停車，以防視線死角釀禍。

陳澤正指出，民眾另一項停車習慣，是停車時整車人一起進停車場停車，提醒最好不要帶小孩一同停車，尤其若是機械停車位，更千萬不能單獨讓子女在車外等候停車，以免幼兒不受控闖入設備肇禍，他提醒，寧願費事一點，先在社區門口讓家人或子女下車等候，再自行到停車場停車，停妥車輛再跟家人會合，均能降低意外傷害事故風險。

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