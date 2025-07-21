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    機車彎道未靠右迎面撞上馬自達 騎士頭下腳上拋飛一圈後重摔

    圖中劉姓騎士行經彎道未靠右行駛，迎面撞上馬自達噴飛、頭下腳上拋飛一圈後重摔倒地。（取材爆廢公社）

    圖中劉姓騎士行經彎道未靠右行駛，迎面撞上馬自達噴飛、頭下腳上拋飛一圈後重摔倒地。（取材爆廢公社）

    2025/07/21 19:58

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市41歲劉姓男子騎乘機車行經楊梅區榮平街彎道未靠右行駛，迎面撞上50歲廖姓男子所駕駛的紅色馬自達轎車，整個人噴飛頭下腳上直接前空翻一圈後重摔落地，身體多處受到擦挫傷，警方到場檢測雙方駕駛酒測值均為0，詳細事故原因調查釐清中。

    有網友將行車記錄器所拍下事故影片分享到臉書粉專「爆廢公社」，引起其他網友熱議，並且留言「騎得很好下次別騎了」、「這種會吃路的，還好沒遇到更快的車」、「想碰瓷，好在有行車記錄器」、「台灣的法官可能會判你應注意而未注意，肇責3成哦」，以及「騎車一直看旁邊是看個毛」、「再快一點就過了」。

    楊梅警分局今（21）日下午指出，此事故發生在18日傍晚，經調查，劉姓男子騎機車行經該處時，疑似在轉彎時未靠道路右側行駛，導致與廖姓男子駕駛的紅色馬自達正面碰撞，劉男當場噴飛頭下腳上拋飛一圈後重摔倒地，身體多處受擦挫傷，幸無生命危險，檢測雙方駕駛酒測值均為0，詳細事故原因調查釐清中。

    警方呼籲駕駛人，行經狹窄未分向路段時，應減速慢行並靠右側行駛，為彎道留出足夠的空間，同時注意車前狀況，避免類似不幸事故發生。

    圖中劉姓騎士行經彎道未靠右行駛，迎面撞上馬自達噴飛、頭下腳上拋飛一圈後重摔倒地。（取材爆廢公社）

    圖中劉姓騎士行經彎道未靠右行駛，迎面撞上馬自達噴飛、頭下腳上拋飛一圈後重摔倒地。（取材爆廢公社）

    劉男摔車後當場噴飛空翻後重摔路面，機車與紅色馬自達轎車均受損。（記者李容萍翻攝）

    劉男摔車後當場噴飛空翻後重摔路面，機車與紅色馬自達轎車均受損。（記者李容萍翻攝）

    劉男摔車後當場噴飛空翻後重摔路面，機車與紅色馬自達轎車均受損。（記者李容萍翻攝）

    劉男摔車後當場噴飛空翻後重摔路面，機車與紅色馬自達轎車均受損。（記者李容萍翻攝）

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