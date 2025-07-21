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    日本公務員北捷偷拍裙底風光 12萬交保、限制住居

    日本岩手縣政府35歲公務員佐佐木，今年6月來台觀光，卻在搭機返日當天，於台北捷運中山站搭乘扶梯，持手機偷拍前面「短裙妹」的裙底風光。偷拍示意圖。（資料照）

    日本岩手縣政府35歲公務員佐佐木，今年6月來台觀光，卻在搭機返日當天，於台北捷運中山站搭乘扶梯，持手機偷拍前面「短裙妹」的裙底風光。偷拍示意圖。（資料照）

    2025/07/21 19:41

    〔記者劉詠韻／台北報導〕日本岩手縣政府35歲男性公務員佐佐木，上月來台考察農林產業，卻在返國當天，於台北捷運中山站偷拍一名女子裙底影像，遭對方當場攔下報警。警方將他依刑法《無故攝錄他人性影像罪》移送偵辦，檢方並依同罪起訴。士林地方法院審理認為，佐佐木坦承犯行，且為外籍人士、在台無固定住居，有逃亡之虞，原裁定羈押；後經律師提出擔保地點並聲請具保停押，法院最終准以12萬元交保，限制住居。

    起訴指出，佐佐木任職於日本岩手縣府農林水產部，6月5日來台觀光並考察農林產業，並於8日上午9時許，從台北捷運轉至中山站，正搭乘電扶梯準備出站時，忽見身前一名身著短裙、雙腿纖細的年輕女子，竟取出手機錄影拍照。受害女子察覺有異，在電扶梯盡頭將其攔下，再請保全協助報警，全案因此曝光。

    到案時，佐佐木坦承犯行，並供稱一時忍不住，也以為偷拍不會被察覺，詢後依妨害性隱私罪嫌解送士林地檢署偵辦。檢方複訊後認為，佐佐木犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押。

    士林地院法官訊問後指出，佐佐木涉犯刑法《無故攝錄他人性影像罪》，且其坦承不諱，並有證據資料可佐，足認犯罪嫌疑確屬重大，考量被告為日本國籍人士，原規劃僅於我國境內短期入境、在台灣並無固定住居所，顯有出境後不歸動機及能力，足認有逃亡之虞，應予羈押。

    不過，佐佐木律師目前已經提供一個臨時的住處作為他的限制住居地點，後續仍會再尋旅館居住並回報法院。法官指，為維護社會秩序，確保國家能順利執行刑事司法程序，亦應保障被告的人身自由，並參酌檢察官、被告及律師皆同意通過簡易判決處理本案，若被告能提出足夠並確實擔保，已確保未來刑罰執行，諭令其繳交12萬元保證金後，准許停止羈押，改為限制住居。

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