周杰倫等歌曲免費播「歡歌LIVE」APP侵權2.7億3嫌被訴

警方搜索「全民音樂有限公司」據點。（警方提供）

2025/07/21 20:26

〔記者許國楨／台中報導〕台北市陳姓男子與其所屬「全民音樂有限公司」，透過「歡歌LIVE」APP提供用戶直播、唱歌與打賞功能，卻未經合法授權，其中周杰倫、滾石等知名藝人、唱片公司的歌曲都被侵權，侵權市值超過2.7億元，警方日前搜索營運據點查獲陳男等3人涉案，北檢也在近日偵結，依違反著作權法起訴。

刑事局智慧財產權偵查大隊今天說明案情指出，2023年6月接獲「財團法人台灣唱片出版事業基金會」報案，指出線上歌唱軟體「歡歌LIVE」，從2022年5月開始，未經授權提供大量熱門音樂作品供用戶錄製與下載使用，並由藝人代言宣傳，在社群平台與手機商店大量曝光。

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被害公司、藝人包括滾石國際、華納音樂、台灣索尼、福茂、杰威爾、相信音樂等公司，警方組成專案小組深入追查，發現該APP由香港公司開發，由全民音樂負責在台營運，該公司透過網路連接境外雲端歌庫，非法重製大量歌曲，再透過第三方支付平台向用戶收費牟利。

用戶在APP中打賞、唱歌產生的金流，會先經由第三方支付公司匯入全民音樂帳戶，再將所得資金轉回香港母公司，形成一套完整的不法金流系統，估算透過該模式非法獲利超過3000萬元，今年1月2日，警方持搜索票至台北市信義區查緝，帶回35歲陳姓負責人與兩名34歲員工張男、王男到案。

現場並查扣電腦主機3台、筆電2台、平板1台、手機2支、存摺與提款卡等贓證物，並成功凍結公司帳戶400萬元，據了解，陳男掌握金流與技術後台，張男負責合約及行銷，王男則聯繫藝人及安排活動，檢方近日偵結，認定三人涉違反著作權法，正式提起公訴。

「歡歌LIVE」APP侵權犯罪流程圖。（警方提供）

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