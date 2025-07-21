不爽室友生活習慣 酒過三巡居然拿斧頭砍人

警方獲報到場時，陳還拿著斧頭架在鄭男肩膀上。（記者王冠仁翻攝）

2025/07/21 18:52

〔記者王冠仁／台北報導〕76歲陳姓老翁、65歲鄭姓男子、73歲龔姓老翁，平時一起租屋居住，3人當了一段時間的室友。不過，陳、鄭2人因為生活習慣等小事，長期心生嫌隙，3人昨晚喝酒聊天後，陳忽然抓狂，還拿出一把斧頭攻擊鄭，龔嚇得報警；員警到場時，陳正拿著斧頭朝鄭頸部砍去，鄭則伸手阻擋，險象環生，員警立刻拔槍喝止才阻止悲劇發生。

警方調查，陳、鄭、龔3人在台北市萬全街一處民宅租屋居住，該處分隔成3間房間，3人各住一間；但3人的經濟狀況都不佳，還有人是靠著低收入戶補助過日子，他們彼此平時偶爾會一起喝酒聊天。

請繼續往下閱讀...

不過，陳、鄭兩人長期以來都對彼此的生活習慣有所不滿，像是睡覺打呼、生活作息等瑣事，過去雖然沒有爆發肢體衝突，但兩人都已經互生嫌隙。

昨天晚上8時許，陳等3人又一起喝酒聊天，彼此幾杯黃湯下肚後，陳發現鄭將住處內的除濕機廢水胡亂傾倒，陳仗著酒意抓狂，隨即對鄭咆哮叫罵，最後還拿出一把斧頭向鄭攻擊。鄭伸手阻擋，龔見場面失控，嚇得報警。

轄區員警趕到現場時，陳拿著斧頭架在鄭頸部，鄭坐臥在地但仍伸手奮力阻擋；員警見狀立刻拔槍，喝斥陳放下斧頭，隨即將陳壓制逮捕。

警方說，鄭頸部、手部都被砍傷，但幸虧傷勢不重，送醫救治後沒有生命危險，警方最後將陳依殺人未遂罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方將陳姓老翁逮回派出所。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法