名醫周佳正被撞身亡 北市府提增公車左轉時相5改善措施

名醫周佳正過馬路被撞身亡，北市府今跨局處前往事發地中正區中山南路、羅斯福路與愛國西路口（見圖）會勘，提出5項改善措施。（記者董冠怡攝）

2025/07/21 18:17

〔記者董冠怡／台北報導〕衛生福利部桃園醫院外科主任周佳正19日在台北市車禍身亡，台北市政府今天跨局處前往事發地中正區中山南路、羅斯福路與愛國西路口會勘，會後宣布5大重點，即增設公車左轉時相、行人庇護島，以及調整行穿線退縮、強化公車駕駛教育訓練與管理、提升路口照明。

台北市交通局、警察局、交通管制工程處、公共運輸處、新建工程處、公園路燈工程管理處等單位，下午現地會勘。交通局說明，將增設公車左轉時相，提升行人及公車通行安全；路口西側增設行人庇護島及行人號誌燈，把行人穿越道分段設計，縮短一次性穿越的距離，駐足空間更充裕。

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配合庇護島規劃，西北角行穿線退縮，並評估因應調整斜坡道位置，優化人車視野，同時確保通行動線流暢；加強公車業者教育訓練，尤其針對路口「停讓」觀念、右轉指差確認、左轉再三確認，以及停讓行人優先通行等安全駕駛行為，須徹底落實；檢視加強該路口照明設備，提高夜間人車相互辨識度，降低事故風險。

交工處長張建華受訪時補充，需先提供規劃圖給新工處，之後交由新工處設計安排施工，具體期程雙方還要再溝通確認。

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