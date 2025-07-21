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    事發22年躲不掉！父執輩露鳥磨蹭6歲女童 判囚5年

    父執輩22年前露鳥磨蹭6歲女童挨告。性騷擾示意圖。（情境照）

    父執輩22年前露鳥磨蹭6歲女童挨告。性騷擾示意圖。（情境照）

    2025/07/21 18:59

    〔記者張文川／台北報導〕一名28歲女子3年前提告，家中一位陳姓男性長輩於2003年、她6歲時，在加拿大住處的房間以「GG」磨磳她的私處，時隔19年，女童長大後在台提告，台北地院日前認定未逾刑事追訴期，我國法院也有管轄權，依強制猥褻罪將陳男判處5年有期徒刑。可上訴。

    判決指出，2003年6月至9月間某日，陳男單獨在加拿大住所2樓房間內使用電腦時，明知被害女童年僅6歲，欠缺性自主決定能力，竟起色心，將女童的內褲脫掉、放在桌上，再拉下自己的外褲拉鍊，露出性器官，坐在電腦桌前的椅子上，將她抱起坐在他大腿上，前後摩蹭她的私處，強行猥褻。

    時隔19年、被害女童長大至25歲，心中陰影仍難以抹滅，終於決定於2022年在台灣對陳男提出妨害性自主告訴。她指控，她當時和另一名小男孩去陳家，她獨自走進陳男房間，卻遭非禮對待，當時年幼沒有感覺不舒服，後來小男孩和陳的女兒也進到房間，陳男才停止猥褻動作。

    台北地檢署起訴陳男，北院法官認為，陳男觸犯對未滿14歲女子強制猥褻罪，法定本刑為3年至10年徒刑，依修正前刑法規定，追訴權時效期間為20年，依此推算至2023年9月2日才完成，被害女子是在2022年7月11日至警局報案製作筆錄提告，追訴權時效尚未完成。

    合議庭依據女子警詢、檢方偵查、法院審理的作證證詞，認為前後、細節吻合，所述當屬親身經歷，亦無構陷陳男的理由，認為陳男犯行明確，認定他為滿足一己性慾，罔顧兒童身心健全發展，予以強制猥褻，嚴重傷害被害人的身心健全發展，相隔20多年仍難以磨滅，危害不輕，量處5年徒刑。可上訴。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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