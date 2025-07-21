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    「機場黃牛」不甩12萬罰鍰 祖厝險遭拍賣急辦分期繳納

    莊姓機場黃牛名列違規欠款大戶第10名，接獲宜蘭祖厝將被查封訊息後，急忙前往桃園分署辦理分期繳納。（記者余瑞仁翻攝）

    莊姓機場黃牛名列違規欠款大戶第10名，接獲宜蘭祖厝將被查封訊息後，急忙前往桃園分署辦理分期繳納。（記者余瑞仁翻攝）

    2025/07/21 18:43

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園國際機場上月間發生機場黃牛拒檢逃逸導致外籍旅客受傷，嚴重損及國家門面形象事件，法務部行政執行署桃園分署與航警局6月17日共商對策，決議對積欠罰鍰金額前10名的「機場黃牛」違規大戶加以列管並優先強制執行；桃園分署繼上周對列管大戶第3名的57歲莊姓機場黃牛祭出查封房產，讓莊男出面辦理分期償還後，本周繼續對列管大戶第10名、積欠12萬餘元罰鍰的64歲莊姓機場黃牛也查封其位於宜蘭的房產，迫使對方出面辦理分期償還、再次建功。

    桃園分署表示，積欠罰鍰第10名的莊男機場黃牛於2019年5月至6月間在桃園機場從事非法攬客、載客，短短2個月內被警方查獲46次，積欠46筆罰鍰共12萬2834元均未繳納，經桃園市警局大園分局移送桃園分署強制執行。

    桃園分署收案後查知莊男於宜蘭縣擁有一筆祖厝房產，經通知莊男若未繳納將進行不動產查封拍賣程序，莊男得知事態嚴重，急忙於本月18日至桃園分署辦理分期繳納，表示從事機場黃牛只有一段時間，警察抓得很嚴，經常被攔檢，自疫情後即未再從事機場黃牛非法攬客了，請求每月分期繳納5千元，承諾會按時繳納。

    後經移送機關同意莊男分期繳納條件，莊男的祖厝暫時免於查封拍賣命運。桃園分署呼籲，民眾往返桃園機場請搭乘合法交通工具，切勿搭乘非法白牌車，以確保自身安全，後續對積欠違規罰鍰的「機場黃牛」仍會強力執行。

    莊姓機場黃牛名列違規欠款大戶第10名，辦理分期繳納後祖厝暫免被查封拍賣。（記者余瑞仁翻攝）

    莊姓機場黃牛名列違規欠款大戶第10名，辦理分期繳納後祖厝暫免被查封拍賣。（記者余瑞仁翻攝）

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