貼文稱放假一週上班才救災 南市府提告陳椒華

前立委陳椒華在網路貼文散播有關災害之謠言或不實訊息，台南市政府將提告。（擷取自陳椒華臉書）

2025/07/21 17:16

〔記者王姝琇／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，市府總動員進行災後復原工作，前立委陳椒華卻在網路散播不實言論，指稱「大部分公務單位放假一星期，上班才開始救災……。」市長黃偉哲已指示法制處依「災害防救法」，予以刑事告發。

丹娜絲颱風重創台南多個行政區，造成停電、屋頂掀翻災損嚴重等災情，市府宣布部分行政區停班停課。市長黃偉哲及市府救災相關單位、重災區區公所則是不眠不休救災。市府指出，很多公務人員也是受災戶，卻優先處理公務救災；民政局副局長吳明熙、教育局副局長楊智雄等，多位工作人員因搶時間進行災後復原工作而發生意外， 但仍帶著傷上班。

請繼續往下閱讀...

陳椒華於7月19日於其對外公開之 FACEBOOK 貼文「丹娜絲颱風後，看到台南市災區放假，大部分公務單位放假一星期，上班才開始救災」，刻意散播不實謠言。南市府痛斥，陳椒華對台南嚴重災情不僅未伸援手，還刻意汙衊救災人員，已嚴重傷害公務人員。

市府強調，惡質謠言不僅打擊公務員士氣，災民也可能被不實言論引導、對公務員造成誤解，將嚴重影響後續災害復原工作；陳椒華所為誠屬不該，顯已涉及災害防救法第53條第3項規定：「散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣100萬元以下罰金。」。市府決定提出告訴，將依刑事訴訟法第241條之規定，予以告發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法