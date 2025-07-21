丹娜絲重創台南 法務部偕企業捐300萬助受災更生人

法務部長鄭銘謙（中）接受企業基金會捐款，協助受災更生人與馨生人重建家園。（記者劉詠韻攝）

2025/07/21 16:45

〔記者劉詠韻／台北報導〕丹娜絲颱風重創台灣中南部，法務部配合行政院「丹娜絲颱風災害救助」專案，並啟動災後關懷機制、實地訪視個案，今偕同台新銀行公益慈善基金會、昇恒昌基金會捐款300萬元，由法務部長鄭銘謙見證受贈。鄭銘謙表示，這筆捐款主要用於協助受災更生人與馨生人修復農損、重建家園並重拾生計，資源將用於最需要的地方。

法務部長鄭銘謙致詞指出，慈善基金會創辦人吳東亮，以及長期擔任更保會與犯保協會的常務董事江松樺長期關心弱勢群體，此次災情傳出後，主動表達捐款意願，並指派人員南下災區勘災，實地了解個案需求。

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鄭銘謙表示，颱風對農業與民生造成嚴重衝擊，尤其對原已處於社會邊緣的更生人及馨生人家庭而言，更加劇其經濟與生活壓力了，法務部已責成更保會與犯保協會啟動關懷機制，動員雲林、嘉義、台南三地分會主動聯繫災區個案，提供慰問、訪視與急難救助等服務。

鄭銘謙補充，兩基金會捐助款項將依照個案評估結果，優先協助房屋受損嚴重、農損明顯或其他災情達一定程度的家庭，確保資源用在最需要的地方。

犯保協會董事長張斗輝則指出，馨生家庭曾經歷重大創傷，天災來襲可能加重其生活困境。協會除持續提供法律訴訟協助外，同時高度關注其生活需求，並對企業在災後即時伸援表示由衷感謝。

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