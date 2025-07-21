洩密6字！ 教誨師被判4月徒刑

彰化監獄的洪姓教誨師因提前洩漏受刑人假釋一事，遭彰化地院判處有期徒刑4月。（記者林良哲攝）

2025/07/21 16:14

〔記者林良哲／彰化報導〕在彰化監獄擔任教誨師的洪姓男子，參加假釋審查會議後，竟透過LINE系統提前向周姓受刑人之友人告知：「X，已幫忙。順利」等6字審議結果，檢方偵辦並將依「公務員洩漏國防以外秘密罪」將其起訴，彰化地院審理後，判處洪男有期徒刑4個月、緩刑2年，但須向公庫支付8萬元。

判決書指出，洪男擔任監獄教誨師工作，負責受刑人假釋審查、教誨教育等業務。依相關規定，他有提報進行審核及核轉「假釋審查會」審議，並出席「假釋審查會議」報告建議之權限。

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在2021年2月1日，洪男依規定參加假釋審查會議，當天下午4點35分就傳訊給周姓男受刑人的友人，只寫6個字：「X，已幫忙。順利」，提前洩漏周男已通過假釋審查的消息。而事後，周男也在2月25日獲得假釋。

洪男在偵查中坦承，確實提前告知假釋結果，檢方也認定，洪男的行為已觸犯《刑法》第132條第1項「公務員洩漏國防以外秘密罪」，依法提起公訴。

法官審理時，認為洪男明知保密規定，卻仍違反程序，且洪男身為公務員，本應嚴守保密義務，卻因私誼提前洩密，但考量他並無前科且坦承犯行，最後判處有期徒刑4個月、緩刑2年，但須在判決確定後1年內向公庫支付8萬元。

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