為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    洩密6字！ 教誨師被判4月徒刑

    彰化監獄的洪姓教誨師因提前洩漏受刑人假釋一事，遭彰化地院判處有期徒刑4月。（記者林良哲攝）

    彰化監獄的洪姓教誨師因提前洩漏受刑人假釋一事，遭彰化地院判處有期徒刑4月。（記者林良哲攝）

    2025/07/21 16:14

    〔記者林良哲／彰化報導〕在彰化監獄擔任教誨師的洪姓男子，參加假釋審查會議後，竟透過LINE系統提前向周姓受刑人之友人告知：「X，已幫忙。順利」等6字審議結果，檢方偵辦並將依「公務員洩漏國防以外秘密罪」將其起訴，彰化地院審理後，判處洪男有期徒刑4個月、緩刑2年，但須向公庫支付8萬元。

    判決書指出，洪男擔任監獄教誨師工作，負責受刑人假釋審查、教誨教育等業務。依相關規定，他有提報進行審核及核轉「假釋審查會」審議，並出席「假釋審查會議」報告建議之權限。

    在2021年2月1日，洪男依規定參加假釋審查會議，當天下午4點35分就傳訊給周姓男受刑人的友人，只寫6個字：「X，已幫忙。順利」，提前洩漏周男已通過假釋審查的消息。而事後，周男也在2月25日獲得假釋。

    洪男在偵查中坦承，確實提前告知假釋結果，檢方也認定，洪男的行為已觸犯《刑法》第132條第1項「公務員洩漏國防以外秘密罪」，依法提起公訴。

    法官審理時，認為洪男明知保密規定，卻仍違反程序，且洪男身為公務員，本應嚴守保密義務，卻因私誼提前洩密，但考量他並無前科且坦承犯行，最後判處有期徒刑4個月、緩刑2年，但須在判決確定後1年內向公庫支付8萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播