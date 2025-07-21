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    偷車賊與警狹路對決！ 「巴庫」闖進死巷乖乖下車就範

    徐嫌偷車後與警狹路對決，「巴庫」闖進死巷乖乖下車就範。（記者李容萍翻攝）

    徐嫌偷車後與警狹路對決，「巴庫」闖進死巷乖乖下車就範。（記者李容萍翻攝）

    2025/07/21 16:25

    〔記者李容萍／桃園報導〕抓到了！49歲徐姓男子自新北市竊取一輛休旅車後逃竄躲到桃園市沿海道路，楊梅警分局新屋分駐所接獲勤務中心通報，後續調閱監視器鎖定失竊車位置，在狹小道路與徐嫌駕駛的贓車正面相遇，徐嫌一路倒車後回正卻一路駛入死巷內插翅難飛，只得乖乖下車就逮。

    警方指出，昨（20）日上午10點許，徐嫌駕駛從新北市竊取而來的休旅車，出沒於桃園市新屋區一帶，楊梅警分局新屋分駐所接獲通報後，立即調閱監視器鎖定了失竊汽車位置，警員葉宸菲、許瑜芳、李林傑以及實習生蔡晏慈、李宇翔、陳正欽等人立刻前往查緝。

    葉員等人一路巡查可疑車輛，途中在新屋區石磊32之7號附近發現該失竊車，正行駛於狹小道路上，當徐嫌發現迎面而來的警車後，隨即一路加速後退逃逸，並在岔路上回正後一路狂逃，但逃往死巷方向，發現逃不了後便下車就範，全案將徐男依竊盜罪移請桃園地方檢察署偵辦。

    徐嫌偷車後與警狹路對決，「巴庫」闖進死巷乖乖下車就範。（記者李容萍翻攝）

    徐嫌偷車後與警狹路對決，「巴庫」闖進死巷乖乖下車就範。（記者李容萍翻攝）

    徐嫌偷車後與警狹路對決，「巴庫」闖進死巷乖乖下車就範。（記者李容萍翻攝）

    徐嫌偷車後與警狹路對決，「巴庫」闖進死巷乖乖下車就範。（記者李容萍翻攝）

    徐嫌偷車後與警狹路對決，「巴庫」、回正後闖進死巷乖乖下車就範。（記者李容萍翻攝）

    徐嫌偷車後與警狹路對決，「巴庫」、回正後闖進死巷乖乖下車就範。（記者李容萍翻攝）

    徐嫌偷車後與警狹路對決，「巴庫」、回正後闖進死巷乖乖下車就範。（記者李容萍翻攝）

    徐嫌偷車後與警狹路對決，「巴庫」、回正後闖進死巷乖乖下車就範。（記者李容萍翻攝）

    徐嫌偷車後與警狹路對決，「巴庫」、回正後闖進死巷乖乖下車就範。（記者李容萍翻攝）

    徐嫌偷車後與警狹路對決，「巴庫」、回正後闖進死巷乖乖下車就範。（記者李容萍翻攝）

    徐嫌偷車後與警狹路對決，「巴庫」、回正後闖進死巷乖乖下車就範。（記者李容萍翻攝）

    徐嫌偷車後與警狹路對決，「巴庫」、回正後闖進死巷乖乖下車就範。（記者李容萍翻攝）

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