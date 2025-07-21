竹南警方查獲非法傾倒廢棄物 4嫌落網、2人被羈押

苗栗縣警察局竹南分局昨天凌晨破獲一起非法傾倒事業廢棄物案件，逮捕4名嫌犯，並查獲毒品及相關證物。（圖由警方提供）

2025/07/21 16:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局竹南分局昨天凌晨破獲一起非法傾倒事業廢棄物案件，逮捕4名嫌犯並查獲毒品。其中一輛砂石車駕駛為逃避查緝甚至意圖衝撞警方，所幸遭攔截無人傷亡。4人經警移送苗栗地檢署，其中2人由檢察官聲押獲准。

竹南警分局今天表示，19日晚間10點許接獲民眾報案，指造橋鄉德照橋下有多輛可疑車輛徘徊。經派員掌握車輛動向後，規劃部署警力於20日凌晨2點許在造橋鄉朝陽村自然運動公園現場查獲31歲陳姓砂石車駕駛、助手及49歲張姓挖土機駕駛。

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環保局稽查人員到場鑑定，現場遭棄置廢棄物約4至5噸，屬於事業廢棄物，違反《廢棄物清理法》第46條。警方同時在陳姓砂石車駕駛、張姓挖土機駕駛2人身上查獲數包K他命及安非他命。

另有一輛砂石車為逃避警方攔查，甚至意圖衝撞警方，警方一路追捕至國道3號香山交流道成功攔下，43歲廖姓駕駛當場被依公共危險罪逮捕，車內也搜出偽造車牌、毒品殘渣與吸食器等。

全案共查扣2輛涉案砂石車、1部挖土機及無線電等設備。警方追查發現，該集團涉及竹南鎮多起傾倒廢棄物案件，目前全案已由苗栗地檢署指揮偵辦，並持續追查廢棄物來源。4嫌經警方移送苗栗地檢署，檢察官複訊後，認陳姓砂石車駕駛、張姓挖土機駕駛涉嫌重大，向苗栗地方法院聲押獲准。

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經環保局稽查人員到場鑑定，現場遭棄置廢棄物約4至5噸，屬於事業廢棄物。（圖由警方提供）

濫倒地點為造橋鄉德照橋下方。（圖由警方提供）

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