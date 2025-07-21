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    嘉義游泳教練沉水底14分鐘未被發現溺斃 2救生員滑手機未巡泳池被訴

    嘉義地檢署。（資料照）

    嘉義地檢署。（資料照）

    2025/07/21 16:12

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕62歲蔡姓游泳教練去年12月1日在嘉義市國民運動中心泳池溺斃，家屬調閱監視錄影器發現，蔡男沉入水底約14分鐘才被泳客發現、救援，提出救生設備未維護等質疑。嘉義地檢署獲報偵辦近日偵結，認為當天值班的25歲吳姓救生員、21歲楊姓救生員，事發時1人滑手機、另1人離開泳池，未巡視、監看泳客安全，依涉過失致死罪嫌起訴。

    起訴書指出，吳姓、楊姓救生員都領有合格救生員證書，受雇擔任嘉義市國民運動中心救生員，去年12月1日傍晚6點許，2人輪值救生員勤務，應注意隨時觀察游泳者身心狀況及反應，防止溺水危險發生。

    起訴書指出，蔡姓教練在事發當天傍晚6點18分56秒，沉入游泳池水底未浮出水面，直到6點31分58秒，其他泳客察覺異狀，告知救生員，吳員與另名周姓救生員（另為不起訴處分）發現蔡男溺水，將蔡男抬到游泳池岸，並通知救護人員送醫急救，蔡男到院時已沒有自發性呼吸心跳，晚間7點35分宣布急救無效死亡。

    起訴書指出，事發當天傍晚6點18分許，吳姓救生員在值班座位上觀看手機，楊姓救生員為了在下班前完成巡視設備運作，未事先交代吳員，6點22分先行離開游泳池崗位，2人疏於未注意巡視、監看游泳池內泳客安全，未來及時發現蔡男沉入水底異狀而施行救護、防止溺水，依過失致死罪嫌，起訴吳、楊2人。

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