翻覆釀死傷宜蘭安農溪泛舟重新開放 肇事業者不能申請

宜蘭縣三星鄉安農溪6月發生泛舟翻覆意外，造成1死5傷；圖為翻覆橡皮艇破裂的船身。（資料照）

2025/07/21 15:28

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪泛舟，6月8日曾發生泛舟艇翻覆，造成1死5傷憾事。當時，縣府公告事故河段，下湖橋至張公圍親水公園河段水域全面暫停從事泛舟活動；歷經月餘，縣府公告重新開放，並請申請業者提出加強安全方案送審，至於肇事業者縣府仍不同意申請，須等檢方釐清責任再作討論。

安農溪是宜蘭縣泛舟勝地，59歲陳姓婦人與親友到安農溪泛舟，沒想到卻發生翻覆，船上8名乘客及1名教練共9人均落水，造成陳婦不治，此事件造成1死5傷，也是安農溪歷年來最嚴重事故。

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翻覆原因眾說紛紜，外傳疑是船底遭水中竹枝或硬物戳破釀禍;家屬則控訴業者處置失當，水流湍急，仍讓乘客下水，船體疑有破洞也未喊卡，才會翻覆。

安農溪有2家業者經營泛舟，也開放個人活動；意外後，縣府6月10日公告全面暫停從事泛舟活動；但在7月17日已公告重新開放。縣府強調，肇事業者仍不同意申請營業，須暫停至事件責任釐清為止，比如等檢方起不起訴，調閱起訴書或事件報告書，看是人為還是河道安全問題？釐清責任再作討論。

至於同意開放申請的業者，必須加強安全維護；縣府表示，安農溪不適宜使用動力救生艇，因為螺旋葉會打到泛舟艇造成破洞，也會打到石頭損壞，鑑於情況特殊，業者提出替代方案，每航趟在雙賢二號橋及隨行貨車各配置1艘無動力救生艇，最多有3台貨車可各載1艘，以利岸上警戒人員於突發狀況時能即時投入救援。

此外，每日活動開始前，業者先放行1艘橡皮艇巡查河段，排除潛在風險；巡查過程發現當日水量較大，為維安全考量將及時調整行程，改以月眉水圳為活動起點。

三星鄉安農溪是國內泛舟熱門地點，圖中畫面與新聞事件無關。（資料照）

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