偷拍4女師私密部位還PO網 台南男高中生與母被判共賠100萬

台南一所國立高中的男學生涉在校內拿手機偷拍4位女教師的胸部、裙底隱私部位影片還PO網，台南地院判未成年男學生與其母親須共賠償100萬元給4位女師。手機示意圖。（記者王俊忠攝）

2025/07/21 15:54

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1所國立高中男學生就讀時涉偷拍校內4位女教師胸部、裙底隱私部位影片，還將偷拍的影像上傳臉書或Telegram網路社群供人觀覽，4名受害女師得知此事、各自出現身心不適症狀，並提告向未成年男學生及其母親求償，台南地院判男學生與母親共要賠償100萬元給4位女師。

4位女教師控訴，這名男學生於2020年至2021年6月就讀台南1所國立高中期間，利用4位女教師對其他學生提問解惑時，拿手機以特殊角度偷拍4位女教師的身體私密部位，其中A姓女師被拍2次胸部影片、B姓女師被拍5次裙底影片、C姓女師被拍3次裙底影片、D姓女師被拍1次裙底影片，4位女師遭偷拍隱私的影片全被男學生上傳到網路社群。

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4位女師表示，她們的隱私與名譽權遭到男學生侵害，4人各自出現身心不適等症狀，其中A、B、C等3位女師都到身心科就醫。A師要求償125萬元、B師求償125萬元、C師求償115萬元、D師為120萬元。

訊時，被告男學生承認有偷拍與散布到網路的情事，目前男學生就讀大學，他有意分期賠償4位女師，但4位女師求償金額過高，他還在念大學、只有打工收入，也不想連累到在工廠上班的母親，希望法官酌減給4位女師的慰撫金。

台南地院法官考量4位女師的受害程度、身心痛苦情形，與雙方的社會地位、經濟等條件，判男學生與其未善盡監督之責的母親須連帶賠償A師30萬元、B、C兩師各25萬元、D師20萬元，此案還可上訴。

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