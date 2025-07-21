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    菜販酒駕撞死移工肇逃躲家裡還辯「自首」 判刑8年半定讞

    熊姓男子酒後駕車撞上泰國籍彭姓移工，車輛擋風玻璃上留下碰撞痕跡。（警方提供）

    熊姓男子酒後駕車撞上泰國籍彭姓移工，車輛擋風玻璃上留下碰撞痕跡。（警方提供）

    2025/07/21 15:58

    〔記者張文川／台北報導〕桃園中壢區64歲菜販熊男，前年3月晚間酒後不聽勸阻，執意酒駕開車返家，途中在桃園新屋區撞死站在小吃店前的泰國籍彭姓移工，熊男竟肇事逃逸，警方趕到他家逮獲，測得其酒測值仍高達0.48毫克，桃園地院國民法官庭考量已以300萬元和死者家屬達成和解，判刑8年6月；二審高等法院維持原判，最高法院亦駁回熊男上訴定讞。

    以賣菜為生的熊男，前年3月9日晚間在新屋區與友人飲酒後，友人勸他不要開車，但熊男仍於晚間9時50分執意開自己轎車回家，途經新屋中山東路時，因酒醉車身偏移撞擊站在小吃店旁的31歲泰籍彭姓泰移工，熊男卻未停車查看，置傷者於不顧，駕車逃回17公里外的中壢住處。

    彭被撞飛十多公尺，頭、胸部鈍挫傷，肋骨骨折、氣血胸、呼吸衰竭等，被送到醫院前已無生命徵象，當晚10時46分宣告不治。桃園警方同日11時30分循線至熊男家逮人，熊男全身酒氣，酒測值仍高達0.48毫克。

    熊男警詢時坦承酒駕，辯稱不曉得撞到人，以為撞到東西。桃園地院國民法官庭審理時，熊男改口認罪，但主張他是主動向到家的員警自首，爭取減刑。

    國民法官認為熊家與家屬達成300萬元和解，且支付100萬元，依酒駕致死罪判刑6年6月、肇逃罪判刑3年，2罪合併執行8年半。

    熊男上訴仍主張是自首，高院認為，熊男肇事致死逃逸，警方調閱監視器畫面已查出車牌號碼，依車籍資料確認車主住處，前往查訪發現該車，右側擋風玻璃毀損，車主也告知駕駛人是熊男，警方見到熊男前，即已鎖定熊男嫌疑重大，不符自首，維持8年半徒刑

    最高法院認為二審判決與量刑皆沒有違誤法令，駁回熊男上訴，全案定讞。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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