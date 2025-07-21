不畏雙颱襲擾、海象惡劣 海巡5日苦戰千浬成功救援受傷船長

不畏雙颱襲擾、海象惡劣，海巡苦戰千浬成功救援受傷船長。（海巡署提供）

2025/07/21 15:14

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣籍漁船船長因故受傷通報救援，海巡署調派成功艦前往，雖然遭受「百合」、「薇帕」雙颱攪亂，但仍不畏惡劣海象，歷經5日、總航程超過1100浬，搭配空勤總隊，順利完成救援。

海巡署指出，7月12日晚間10點多接獲漁業署通報，位於蘇澳港東北1633浬的屏東琉球籍「連昇群」漁船，船長左小腿傷口疑似蜂窩性組織炎及左腳盤腫脹，但因「百合」颱風侵襲日本及附近小島醫療資源不足，經評估後，7月16日派遣艦隊分署東部機動海巡隊「成功艦」 前往救援。

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7月18日下午2點多，成功艦與「連」船在花蓮港東南550浬會合，沒想到再受「薇帕」颱風外圍環流影響、海象惡劣，無法海上接駁及直升機吊掛作業，但海巡隊員先以拋繩器將藥物投放至「連」船，再伴航戒護「連」船朝台灣方向航行。

7月20日下午2點多，海象趨緩，成功艦在花蓮港東南130浬順利接駁到傷患，隨即申請空勤總隊吊掛救援，7月20日下午4點半與空勤總隊直升機會合並完成吊掛作業，再轉由救護車送往花蓮慈濟醫院就醫。

海巡署強調，這次救援行動雖受「百合」、「薇帕」雙颱攪亂，但成功艦仍不畏惡劣海象，歷經5日、總航程超過1100浬，搭配空勤總隊救援，順利完成傷患後送就醫任務。

不畏雙颱襲擾、海象惡劣，海巡苦戰千浬成功救援受傷船長。（海巡署提供）

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