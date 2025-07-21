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    前伊林名模和姊姊、姊夫涉侵占協會善款3800萬 6輛名車將法拍

    士林分署將拍賣白色賓士G500豪華越野車。（士林分署提供）

    士林分署將拍賣白色賓士G500豪華越野車。（士林分署提供）

    2025/07/21 14:52

    〔記者張文川／台北報導〕中華民國身障關懷協會理事長陳品君、丈夫蕭靖，以及小姨子、前伊林模特兒蕭瑋葶等3人，涉自2022年起侵占協會的公益捐款逾3800萬元，挪用於購買私人房產、名車，檢調今年4月查處搜索約談3人到案後，聲押禁見獲准；士檢囑託行政執行署士林分署法拍扣案的捷豹、保時捷、雙B等6輛名車，士林分署定本月29日上午舉辦公開拍賣。

    士林分署指出，本次拍賣車輛中，最吸睛者當屬白色賓士G500豪華越野車，2008年2月出廠，擁有經典方正外型與剛毅線條，搭配強悍動力與卓越越野性能，無論都會穿梭或征戰崎嶇地形，皆能應付自如。

    另一亮點則為一輛古董級JAGUAR XJS 3.6棕色跑車，1990年2月出廠，被譽為90年代最優雅的英國跑車之一，對於熱愛復古車款的車迷而言，絕對是不容錯過的夢幻逸品。

    其餘4輛也不可小覷，包括PORSCHE PANAMERA S、BMW 840CI & 520IA、MINI COOPER CLUBMAN ，都是高人氣車款。此外，還有一只柏萊仕（Bell&Ross）名牌手錶（BR05 CHRONO GREEN」，設計典雅、機芯穩定，兼具收藏與實用價值。

    士林分署指出，該關懷協會理事長與蕭姓兄妹涉侵占、詐欺案，檢方查扣他們疑以不法所得購買的6高級車輛和1只名錶，為了避免因查扣閒置過久而隨著時間而大幅貶值，影響被害人日後的求償權益，因此囑託士林分署執行變價拍賣。詳洽士林分署網站。

    這輛古董級JAGUAR XJS 3.6棕色跑車，將被士林分署法拍。（士林分署提供）

    這輛古董級JAGUAR XJS 3.6棕色跑車，將被士林分署法拍。（士林分署提供）

    士林分署拍賣MINI CLUBMAN COOPER車輛。（士林分署提供）

    士林分署拍賣MINI CLUBMAN COOPER車輛。（士林分署提供）

    士林分署7月29日將拍賣柏萊仕（Bell & Ross）名牌手錶。（士林分署提供）

    士林分署7月29日將拍賣柏萊仕（Bell & Ross）名牌手錶。（士林分署提供）

    士林分署7月29日將拍賣柏萊仕（Bell & Ross）名牌手錶。（士林分署提供）

    士林分署7月29日將拍賣柏萊仕（Bell & Ross）名牌手錶。（士林分署提供）

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