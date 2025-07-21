對不起我已盡力了！國5火燒車死者是海軍女軍官 目擊者營救不成自責

國5蘇澳交流道昨天發生火燒車，27歲葉姓女駕駛慘死車內。（資料照，圖由警方提供）

2025/07/21 13:46

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國道5號蘇澳交流道北向路段昨天上午火燒車事故，27歲葉姓女駕駛慘死車內，警方事後查出死者是蘇澳海軍中正基地軍官。宜蘭地檢署今天（21日）指出，死者被燒成焦黑，無法辨識容貌，將擇日解剖確認身分。

事發當下，路過用路人目擊火燒車，一度趨前營救，但葉女夾在車內動彈不得，由於火勢愈燒愈大，只能被迫放棄，隨後上網貼文說，「小姐對不起，一路好走，我已經盡力了…」，其他網友留言安慰他不要自責。

請繼續往下閱讀...

國5北向54公里處，即蘇澳交流道入口匝道，昨天上午9點多發生火燒車，國道警察局第9大隊巡邏車抵達現場，封閉北向交通，消防人員迅速撲滅火勢，車內駕駛燒成焦屍明顯死亡，警方初步判定，疑似車速過快進入彎道自撞護欄釀禍。

警方根據車籍資料循線追查死者身分，查出是車主女兒葉姓女子，目前在蘇澳海軍中正基地服役，昨天上午開車離營，車子開進國五蘇澳交流道不久就傳出自撞意外。

宜蘭地檢署主任檢察官董良造今天表示，事發後，檢察官相驗遺體，認定是起自撞意外，由於死者燒成焦屍，無法辨識容貌，決定擇日解剖，比對DNA進一步確認。

消防人員到場撲滅火勢。（資料照，圖由警方提供）

車子被燒成廢鐵，警方查出死者是蘇澳海軍中正基地女軍官。（資料照，圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法