台中1歲男童遭機械車位夾死 「疑誤觸住戶」將到案釐清案情

發生憾事的機械停車位。（民眾提供）

2025/07/21 13:21

〔記者許國楨／台中報導〕台中北屯區一處社區19日晚間發生一起令人心碎意外！37歲劉姓男子抱著1歲大兒子準備到車內取物時，卻因機械停車設備突如其來作動下降，讓他與兒子連同車輛瞬間墜落到下層車位，導致男童當場遭夾重壓送醫不治，檢警昨已相驗，今天持續釐清意外是機械故障或其他原因，全案將朝過失致死罪偵辦。

悲劇發生於當天傍晚6點多，劉男一家四口剛開車返家，準備停好車後再步行到住家附近吃晚餐，當時先停在機械車位的平面位置，妻子與3歲長子先下車，劉男突然想到還有東西放在副駕座，單手抱著1歲小兒子返回車子，打開車門準備探身拿取時，此時有其他住戶也開車返回，在不知情狀況，自1樓車庫就開始操作使用機械停車位按鈕。

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結果5個車位的機械停車平台感應一作動，劉男的機械車位突傾斜下陷，父子倆連同整輛車被一起帶往下層車位，而瞬間下墜讓劉男摔倒、兒子從懷中滑落，而機械車位未感應到人員異常，繼續下降，1歲男童慘遭傾斜轎車夾壓「頭都變形了！」儘管緊急送醫搶救，最終仍宣告不治。

突如其來的事故讓父親當場自責痛哭道歉，而這起意外震驚社區，母親情緒崩潰，控訴並質疑機械車位設計不良與維護皆存疏失，檢警今天持續調查，針對誤觸啟動者、機械車位設備維護及管委會等單位展開釐清，將朝過失致死方向偵辦。

男童頭部遭傾斜轎車夾壓，送醫搶救仍宣告不治。（民眾提供）

發生意外的機械車位車庫遭勒令停止使用。（民眾提供）

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