夾死1歲童機械車位無使用許可證 中市府都發局勒令停用並開罰

台中市都發局勘察事故機械車位。（市府提供）

2025/07/21 13:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市一處社區大樓20日發生1歲男童遭機械車位夾住送醫不治，台中市都發局派員偕同專業技師現場勘查，發現該大樓機械停車設備未領有使用許可證，除當場勒令停止使用，並將依規裁罰3000元以上、1萬5千元以下罰鍰，並限期改善及補領使用許可證。

台中市19日晚間發生社區大樓地下室機械車位啟動，疑車位移動時一名1歲幼童頭部被夾住送醫不治，事件由檢警調查釐清偵辦中。

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都發局指出，該社區建築物核准竣工圖說地下設有機械停車設備及地上一層昇降平台，依內政部2004年11月9日訂定「建築物機械停車設備設置及檢查管理辦法」，該大樓機械停車設備屬該辦法發布實施前的機械停車設備，但仍應依建築法規定辦理年度安全檢查取得使用許可證，經派員及機械停車相關安全檢查協會技師前往現場勘查，發現該機械停車設備並未領有使用許可證，目前已張貼勒令停止使用告示。

都發局指出，後續將處建築物所有權人、3000元以上1萬5千元以下罰鍰，並限期改善及補領使用許可證，並經檢查機構及保養廠商重新確認安全無虞後，方能恢復使用。

都發局呼籲，機械停車除自主保養檢查外，每年也要定期換證，並將許可證張貼與設備處所，以維護公共安全。

台中市都發局勘察事故機械車位。（市府提供）

台中市都發局勘察事故機械車位，因查無許可證勒令停止使用。（市府提供）

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